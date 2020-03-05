Сирийские военные обнаружили в провинции Алеппо оружейный склад боевиков

Сирийские военнослужащие обнаружили недалеко от города Кафр-Джум (провинция Алеппо) крупный склад боеприпасов. Он был брошен боевиками запрещенной в России экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" при отступлении.

На складе хранились гранатометы, минометы, артиллерийские стволы и запчасти, пишет ТАСС. Многие изделия имеют маркировку на английском, турецком и других языках. По словам сирийских военных, особое внимание привлек образец, похожий на переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger, который используют страны НАТО. Все оружие будет задокументировано, в том числе для того, чтобы установить его происхождение.

Рядом со складом располагался учебный центр террористов со стрельбищем и полосой препятствий. Стрелять здесь учили также из артиллерийских орудий, которые производили кустарным путем рядом на швейной фабрике. В ее цехах обнаружены гаубицы, сделанные из труб для буровых установок, и заготовки для боеприпасов.