СК направил журналиста Голунова на психолого-психиатрическую экспертизу

Агентство приводит слова Голунова, что ведомство Александра Бастрыкина хочет проверить его на психические расстройства, адекватность восприятия.

Сам Голунов сейчас является пострадавшим в уголовном деле о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции, подбросившими ему наркотики. По словам Голунова, которые приводят информагентства, журналист в детстве наблюдался у психиатра. А семь лет назад он получил паспорт моряка, для оформления которого нужно было проходить психиатрическую экспертизу - она показала, что журналист здоров.