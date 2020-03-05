Соцсеть "ВКонтакте" учится превращать голосовые сообщения в текст

Решить эту проблему решили разработчики из "ВКонтакте" - там разрабатывают систему, которая сможет на лету переводить голосовые сообщения в текст.
Выглядеть это будет так: получив голосовое сообщение, пользователь, если ему не хочется слушать, сможет просто нажать кнопку и увидеть содержимое сообщения в текстовом виде.
В социальных сетях люди довольно редко выражаются подобно героям классической русской литературы - напротив, они активно используют сленг, заимствованные выражения. Именно поэтому "ВКонтакте" решили создавать систему распознавания голоса самостоятельно и с учетом специфики современного русского языка - другие решения справлялись плохо.
Но перевод речи в текст - еще не все. В будущем технология может послужить основой для еще одного инструмента - поиска по содержимому голосовых сообщений.