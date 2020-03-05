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Рубрика: Общество

Говорите, вас прочтут

Соцсеть "ВКонтакте" учится превращать голосовые сообщения в текст
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
Принято считать, что отправка в мессенджере голосового сообщения в обмен на текстовое послание - это признак дурного тона. Записать послание голосом и отправить его проще, чем набирать текст. Зато получателю сложнее - чтобы найти какую-то важную информацию, придется переслушивать целиком все сообщение, а то и несколько.

Решить эту проблему решили разработчики из "ВКонтакте" - там разрабатывают систему, которая сможет на лету переводить голосовые сообщения в текст.

Фото: iStock
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Выглядеть это будет так: получив голосовое сообщение, пользователь, если ему не хочется слушать, сможет просто нажать кнопку и увидеть содержимое сообщения в текстовом виде.

В социальных сетях люди довольно редко выражаются подобно героям классической русской литературы - напротив, они активно используют сленг, заимствованные выражения. Именно поэтому "ВКонтакте" решили создавать систему распознавания голоса самостоятельно и с учетом специфики современного русского языка - другие решения справлялись плохо.

Но перевод речи в текст - еще не все. В будущем технология может послужить основой для еще одного инструмента - поиска по содержимому голосовых сообщений.

Общество СМИ и соцсети Digital Интернет

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