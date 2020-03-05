Совфед планирует рассмотреть поправки в Конституцию 11 марта

Совет Федерации может рассмотреть закон о поправках в Конституцию РФ 11 марта. Документ внесен в повестку ближайшего пленарного заседания, опубликованной на сайте верхней палаты парламента.

Вопрос "О проекте закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" значится 21-м пунктом повестки. Докладчиком выступит глава профильного комитета по конституционному законодательству и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон Андрей Клишас.

Соисполнителями будут все комитеты Совфеда.

Ранее в тот же день Госдума планирует рассмотреть документ в третьем, окончательном чтении. Второе, основное чтение намечено на 10 марта.