Минздрав разработал дневник наблюдений за пожилыми пациентами на дому для частных медорганизаций. Проект приказа размещен для общественного обсуждения.

Документ создан в рамках пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций к оказанию помощи гражданам 65 лет и старше, в том числе проживающих в сельской местности. Это индивидуальный дневник наблюдений и рекомендации к его заполнению. Врачи и медработники будут вносить в него сведения о течении болезни пациента, процедурах, анализах и их результатах, прививках, которые сделаны человеку, а также о предоставленных лекарствах. Дневник должен заполняться после каждого посещения пациента.

Минздрав поручит регионам, участвующим в пилотном проекте, обеспечить ведение единой медицинской документации в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Кроме того, сотрудники частных клиник должны обеспечить консультацию участкового врача, гериатра или невролога, если пациент нуждается в долгосрочном уходе. Уровень нуждаемости в таких услугах ведомство предложило определять по 22 различным критериям.

Дневник "является неотъемлемой частью медицинской карты и основным учетным документом по оказанию медико-социальной помощи", отмечают авторы. Сведения из дневника должны передаваться в поликлинику, к которой прикреплен пациент, "для их учета при проведении медицинской организацией диспансерного наблюдения". Осмотр пациентов должен проводиться не реже одного раза в неделю даже при отсутствии медицинских показаний.

По информации Росстата, в России из 146,3 млн человек каждый четвертый (24% всего населения страны) находится в возрасте старше трудоспособного. В правительстве считают, что медико-социальный патронаж целесообразно оказывать комплексно, поэтому в систему и вовлекли частников. Минтруд совместно с минздравом займутся организационным и методическим сопровождением пилотного проекта, а Росздравнадзор - мониторингом его реализации. Для контроля и нужен дневник наблюдений и врачебных манипуляций.