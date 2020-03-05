"Спартак" обжалует судейство матча с ЦСКА

Московский "Спартак" планирует подать жалобу на работу рефери в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА (3:2). Об этом сообщает "Спорт-Экпресс".

Представители "красно-белых" недовольны двумя эпизодами: удалением автора второго гола в матче Эсекиля Понсе и неназначенным пенальти в концовке основного времени за игру рукой Игорем Дивеевым в штрафной ЦСКА.

Напомним, что даже несмотря на красную карточку Понсе, полученной аргентинцем за фол на Вадиме Карпове, спартаковцы выиграли матч благодаря голу Джордана Ларссона в дополнительное время.