США выделили 8 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел чрезвычайное положение для выделения дополнительных ресурсов на борьбу со вспышкой заболевания. А на федеральном уровне Конгресс США в экстренном порядке согласовал 8,3 миллиарда долларов на эти цели. Из них 3 миллиарда направят на разработку лекарств, включая 300 миллионов на их закупку по правительственным программам, 2,2 миллиарда - на общественные меры для предотвращения распространения коронавируса. Изначально администрация Дональда Трампа запросила 2,5 миллиарда долларов на эти цели, но Конгресс увеличил сумму более, чем в три раза.

Между тем телеканал Fox News высказал предположение, что распространителями коронавируса являются бездомные.

Тем временем, COVID-19 все больше влияет на экономику страны. Крупные компании одна за другой объявляют об отказе от участия в конференциях и мероприятиях, отменяют командировки сотрудников. Но для части предпринимателей вспышка заболевания обернулась дополнительными доходами. Причем, по данным портала axios.com, это касается не только производителей дезинфицирующих и медицинских товаров, но и тех, чья продукция ориентирована на пребывание человека дома. Это, например, различные тренажеры для дома, телекоммуникационная техника, консервы и продукты долгосрочного хранения.

Власти ищут способы смягчить последствия вспышки заболевания для бизнеса. Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что даст отсрочку до 45 дней на предоставление квартальной отчетности о прибыли тем компаниям, деятельность которых была затронута коронавирусом.