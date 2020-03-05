Стенограмма девятой серии интервью Владимира Путина для ТАСС

Андрей Ванденко: Молодым везде у нас дорога, хочется верить.

Владимир Путин: Надеюсь.

Андрей Ванденко: Знаете, есть такое выражение: "Как тебе такое, Илон Маск?" Не слышали?

Владимир Путин: Нет.

Андрей Ванденко: Но про Илона Маска слышали?

Владимир Путин: Ну да, конечно.

Андрей Ванденко: Он, с одной стороны, "Теслу" запускает, а Рогозин "лифт" собирается строить на Луну.

Владимир Путин: "Лифт" на Луну? И что?

Андрей Ванденко: Ну как-то вот разные весовые категории…

Владимир Путин: Я Вам другие могу примеры привести: пришла группа молодых людей из института. Просто одна группа целиком пришла.

Андрей Ванденко: Куда?

Владимир Путин: В институт в один наш и сделали "Искандер". Молодые люди пришли из института и через несколько лет сделали "Искандер", одно из наших современных видов вооружений, которым мы гордимся, лучшее в мире. Пришли молодые ребята и сделали "Пересвет". Это вот просто примеры из "оборонки". Но это они сделали.

Андрей Ванденко: Ну пусть они сделают легковой автомобиль, как "Тесла"…

Владимир Путин: Ну вот Прохоров сказал, что он сделает…

Андрей Ванденко: Самолёт....

Владимир Путин: Пока не получилось у него.

Андрей Ванденко: А, ну да, "Ё-мобиль".

Владимир Путин: Он же обещал, показывал мне, я даже на нём прокатился, но не получается у него пока. У нас в высокотехнологичной сфере, в атомной промышленности мы реально работаем очень хорошо. Мы реально обогнали всех, мы больше всех делаем в мире атомных блоков для электростанций. Это никакое не оружие, ничего. Это высокие технологии. Очень активно развиваются. Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию - мы реально на самом высоком уровне находимся. И в "гражданке" будем дальше продолжать делать. Уже у нас появляются свои собственные фармацевтические продукты очень хорошие и так далее. Всё постепенно, но нарастает.

Андрей Ванденко: Я имел в виду немножко другое...

Владимир Путин: А что?

Андрей Ванденко: Когда сказал про Маска. То есть он не то чтобы кумир, но некий пример для подражания.

Владимир Путин: Ну хорошо, но…

Андрей Ванденко: Кого мы можем предложить в качестве альтернативы, ну не американца…

Владимир Путин: У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области ничем не хуже. Он один из лидеров, безусловно. Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы ещё лучше. Это просто то, что в голову приходит прямо сейчас, с лёту.

Андрей Ванденко: Как Вы относитесь к тому, что по одному из соцопросов половина молодых людей хочет уехать из страны?

Владимир Путин: Ох, соцопросы тоже разные бывают, и целевые группы тоже бывают разные. Кто-то хочет уехать, кто-то хочет вернуться. Я уже говорил, что таких становится всё больше и больше. Чтобы у людей было желание реализовываться в своей собственной стране, государство, конечно, должно делать для этого всё больше и больше, и мы будем этим заниматься. Я считаю, что количество хороших специалистов, которые остаются в стране, становится всё больше и больше, а то, что наши специалисты находят себя на мировом рынке труда, говорит о том, что у нас хорошая высшая школа.

Андрей Ванденко: "Лидеры России" - конкурс оправдывает Ваши ожидания?

Владимир Путин: Да, конечно. Вообще замечательные ребята. У нас же не только этот конкурс "Лидеры России". "Россия - страна возможностей", там целый набор инструментов, и мне кажется, что он очень эффективно работает.

Андрей Ванденко: А что критерием, на Ваш взгляд, является - количество назначенцев, которые занимают посты на госслужбе, либо качество предложений, которые исходят...

Владимир Путин: У нас ведь нет ни одного конкурса из того, что я назвал, который является конкурсом на какое-то место, на какую-то должность. Мы просто даём людям возможность потом повысить свои знания, компетенции, но а параллельно, когда с ними, с этими людьми, работают представители либо крупных компаний, либо министерств и ведомств, они в этой среде сразу присматривают для себя работников. И действительно, там уже, знаете, и министры появились, и замминистра, и даже губернаторы, заместители губернатора. Это очень хороший социальный лифт.

Андрей Ванденко: "Сириус" - тоже это такой новый опыт. Я имею в виду центр "Сириус".

Владимир Путин: Это немножко другое.

Андрей Ванденко: Безусловно. Это имеет отношение к молодёжи, я имею в виду.

Владимир Путин: Ну конечно, но это всё-таки способ работы с талантливыми детьми. Вот у нас никогда раньше... то есть было...

Андрей Ванденко: В советское время?

Владимир Путин: Было, да… И, собственно говоря, когда я принимал решение создать "Сириус", мне просто... знаете, как это возникло?

Андрей Ванденко: Нет.

Владимир Путин: Олимпийские объекты в Имеретинской долине. Сразу пошли предложения что-то разобрать, куда-то перевезти. Но разобрать, перевезти - это примерно столько же, сколько новое построить. Лучше в другом месте, в конце концов я решил в другом месте построить новое. А как использовать то, что есть? И сначала мне в голову пришла простая, примитивная вещь - использовать для детского спорта. А потом я подумал: а почему только для спорта? У нас ведь есть, ещё с Советского Союза досталась нам, система специальной подготовки: физико-математические школы, потом биологические школы, потом музыкальные училища при консерваториях, балетные училища. То, чем мы гордимся. Ну и, конечно, спорт - это фигурное катание, такие наши виды спорта престижные, где у нас хорошие компетенции, мы добивались успехов, хоккей. Вот я придумал это объединить.

Андрей Ванденко: То есть идея была Ваша изначально?

Владимир Путин: Да, да, я придумал это. И один из коллег, которых приглашали туда, он сказал одному из, так сказать, коллег тоже: ничего у него не получится. На вопрос почему он говорит: всё начнётся с того, что ваши хоккеисты набьют морду математикам. Ничего подобного там не происходит. Потому что ребята, даже здоровые мальчишки, которые спортом занимаются, они с уважением относятся к тем своим сверстникам, которые добиваются заметных успехов в своих отраслях, они знают, что это требует больших усилий и таланта. Вот "Сириус"… это я, кстати, и название-то придумал сам. Сидел-сидел, думал, как назвать, потом вспомнил, что самая яркая звезда на небосклоне - это Сириус. Там самые яркие ребята собираются, вот поэтому и так предложил назвать. Вот это название прижилось. Это у нас есть...

Андрей Ванденко: Попробовали не прижилось бы!

Владимир Путин: Почему? Ну почему?

Андрей Ванденко: Путин сказал!

Владимир Путин: Ну всё бывает, нет. Здесь мы используем ту систему отбора талантливых ребятишек, которая была создана ещё в Советском Союзе. Вот эти физико-математические школы, биология, музыкальные школы и так далее. И берём оттуда, отбираем в этот "Сириус" на 21 день и каждый 21 день прокатываем там ребятишек. И отбираем из них тех, кто имеет наибольшие перспективы, наилучшие перспективы. Это очень хорошая идея получилась. Причём знаете, что интересно и что мне особенно нравится? Скажем, спортсмены общаются с математиками, а математики, может быть, в первый раз лично идут посмотреть, как хоккей там или балет функционирует, приобщаются к физической культуре. Очень здорово получилось, мне очень нравится. Теперь там следующий вопрос - там нужно современный университет создать. Мы создали там уже научный кластер из лабораторий таких вот приоритетных направлений. Несколько, четыре, по-моему. И потом здесь же будем создавать технопарк, с тем чтобы у нас была школа, университет, научная лаборатория и реализация в технопарке. Закольцуем это всё.

Источники данных: kremlin.ru, oec.world, rsv.ru.

Источник: ТАСС