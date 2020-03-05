Свыше 20 человек пострадали при сходе поезда с рельсов во Франции

Как минимум 21 человек пострадал при сходе с рельсов скоростного поезда во Франции. Как передает Le Figaro, крушение произошло в 7.45 утра по местному времени в 30 км в северу от Страсбурга.

По данным издания, серьезно пострадал машинист состава, следовавшего из Страсбурга в Париж, он был эвакуирован с места аварии на вертолете. Местные власти также сообщают о 20 раненых из числа пассажиров (всего в составе было 348 человек).

Как сообщили в жандармерии, аварию спровоцировал небольшой оползень, итоге с рельсов сошел локомотив и несколько первых вагонов. Отмечается, что машинист успел включить систему экстренного торможения, чтобы спасти пассажиров.

Стоит отметить, что высокоскоростные поезда TGV во Франции ходят по специально построенным для них линиям со скоростью свыше 300 км в час. В момент аварии состав успел набрать скорость 270 км в час.