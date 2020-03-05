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05.03.2020 14:49
Рубрика: Общество

Теплые зимы будут повторяться все чаще

Текст: Ольга Игнатова
Традиционные зимы уйдут в прошлое, а мягкие зимы начнут повторяться все чаще и чаще, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, Москва вряд ли в ближайшие годы станет курортом, но аномально теплые зимы будут повторяться чаще. Однако рассчитывать, что каждая зима теперь будет теплой не стоит.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Вильфанд объяснил, почему нынешний март окажется теплее обычного

Ранее в интервью "Российской газете" Вильфанд рассказал, что климат средней полосы России меняется. Причем меняется очень быстро. Так, за последние 30 лет средняя годовая температура в центре европейской России выросла на 1-1,5 градуса.

А если в целом по году температура вырастет на 3 градуса, то климат Москвы будет таким же, как в Краснодаре, а климат в Санкт-Петербурге таким, как в Софии.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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