Теплые зимы будут повторяться все чаще

Традиционные зимы уйдут в прошлое, а мягкие зимы начнут повторяться все чаще и чаще, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, Москва вряд ли в ближайшие годы станет курортом, но аномально теплые зимы будут повторяться чаще. Однако рассчитывать, что каждая зима теперь будет теплой не стоит.

Ранее в интервью "Российской газете" Вильфанд рассказал, что климат средней полосы России меняется. Причем меняется очень быстро. Так, за последние 30 лет средняя годовая температура в центре европейской России выросла на 1-1,5 градуса.

А если в целом по году температура вырастет на 3 градуса, то климат Москвы будет таким же, как в Краснодаре, а климат в Санкт-Петербурге таким, как в Софии.