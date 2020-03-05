Проблема, по мнению врача, заключается в том, что у сотрудников, долгое время работающих за компьютером, запястье почти всегда находится в напряжении. Из-за этого сдавливается срединный нерв, который отвечает за чувствительность ладони и пальцев.
- Постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв, - говорит Юрий Андрусов. - В положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы провоцируем у себя туннельный синдром.
Для профилактики туннельного синдрома невролог советует во время работы за компьютером не держать руки на весу: самый простой способ - использовать специальный ортопедический коврик с валиком или ортопедическую клавиатуру. Когда запястье лежит на валике, давление уменьшается.
При регулярно ощущаемых болях и онемении в пальцах рук врач-невролог настоятельно рекомендует не запускать тревожные симптомы, а обращаться к специалисту - в противном случае все может обернуться необходимостью оперативного вмешательства.
Правда, скептики уверяют, что нагрузка на кисти рук у офисных работников не сопоставима с той нагрузкой, которую испытывали доярки. Если, конечно, клерки при этом не злоупотребляют компьютерными играми.