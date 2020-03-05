Так называемый "туннельный синдром" - заболевание, которое у медиков еще недавно было принято считать профессиональным заболеванием доярок, сегодня все чаще встречается у офисных работников. Об этом говорит столичный врач-невролог Юрий Андрусов. Большинство пациентов, столкнувшихся с этой проблемой, жалуются на боли в пястном суставе, на онемение рук и пальцев.

У людей, долгое время работающих за компьютером, запястье почти всегда находится в напряжении. Фото: istock

Проблема, по мнению врача, заключается в том, что у сотрудников, долгое время работающих за компьютером, запястье почти всегда находится в напряжении. Из-за этого сдавливается срединный нерв, который отвечает за чувствительность ладони и пальцев.

- Постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв, - говорит Юрий Андрусов. - В положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы провоцируем у себя туннельный синдром.

Для профилактики туннельного синдрома невролог советует во время работы за компьютером не держать руки на весу: самый простой способ - использовать специальный ортопедический коврик с валиком или ортопедическую клавиатуру. Когда запястье лежит на валике, давление уменьшается.

Когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Лучше во время работы за компьютером не держать руки на весу

При регулярно ощущаемых болях и онемении в пальцах рук врач-невролог настоятельно рекомендует не запускать тревожные симптомы, а обращаться к специалисту - в противном случае все может обернуться необходимостью оперативного вмешательства.

Правда, скептики уверяют, что нагрузка на кисти рук у офисных работников не сопоставима с той нагрузкой, которую испытывали доярки. Если, конечно, клерки при этом не злоупотребляют компьютерными играми.