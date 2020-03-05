У бывшего футболиста сборной Дании диагностировали коронавирус

Бывший футболист сборной Дании и немецкого "Вольфсбурга" Томас Каленберг заражен коронавирусом.

Об этом проинформировал на своем сайте датский клуб "Брондбю", за который ранее выступал Каленберг. В сообщении говорится о том, что экс-игрок заразился коронавирусом во время пребывания в Нидерландах. Сейчас он находится у себя дома на карантине.

1 марта Каленберг посетил футбольный матч чемпионата Дании между клубами "Брондбю" и "Люнгбю". При этом он успел пообщаться с другими посетителями стадиона.

В итоге 13 сотрудников "Брондбю" были помещены на карантин. Клуб также призвал откликнуться всех, кто контактировал с Каленбергом после его возвращения из Нидерландов. Не обошлось без карантина и в стане "Люнгбю". Сразу три футболиста пока вынуждены находиться дома.

36-летний Каленберг провел за сборную Дании 47 матчей, в которых забил пять голов. На клубном уровне, помимо "Брондбю" и "Вольфсбурга", он выступал за французские "Осер" и "Эвиан".