Умер 23-летний паралимпиец, трехкратный чемпион пора по плаванию

2016 год. Александр Макаров во время тренировки паралимпийской сборной по плаванию. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В возрасте 23-х лет умер член паралимпиской сборной России по плаванию Александр Макаров.

О смерти Макарова, ставшего одним из главных героев чемпионата мира по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР). Причины смерти спортсмена пока неизвестны.

"Он был примером мужественности, упорства и воли к победе. Российскому паралимпийскому спорту будет его не хватать", - говорится в заявлении ПКР.

В 2019 году Макаров завоевал три золота на чемпионате мира на дистанциях 50 и 100 м на спине, 200 м вольным стилем.