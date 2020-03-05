В среду цифры и факты преступлений были названы на расширенной коллегии Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. Военные следователи подводили итоги своей работы и определяли главные направления на нынешний год.
- Освещение в средствах массовой информации фабулы совершенных преступлений вызвало обоснованное негодование в обществе в силу той циничности, с которой виновные расхищали государственное имущество, - заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. - В этой связи особенно остро встает вопрос проведения работы по возмещению ущерба, причиненного преступлениями.
- Только в минувшем году военные следователи зарегистрировали свыше 10,2 тысячи уголовно наказуемых деяний, среди которых не осталось ни одного нераскрытого преступления. Этот показатель остается стабильным в течение последних трех лет, - такое заявление сделал руководитель Главного военного следственного управления Александр Сорочкин.
Проведенный анализ показал, что в большинстве министерств и ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба, в 2019 году криминогенная ситуация сохранилась на уровне предшествующего года.
Все последние несколько лет идет сокращение количества преступлений против военной службы.
Так за год на треть меньше зарегистрировано преступлений против порядка пребывания на военной службе. Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, рукоприкладства по отношению к подчиненным - на 17,6 процента. Нарушений устава также стало меньше на 3 процента.
Но увеличилось число преступлений против собственности, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
По оконченным в 2019 году уголовным делам материальный ущерб, причиненный преступлениями, превысил 4,9 миллиарда рублей.
За пять лет военными следователями было отправлено в суд 22 уголовных дела против высших офицеров. В настоящее время в производстве военных следователей находятся уголовные дела в отношении четырех офицеров с большими погонами.
Все они подозреваются в совершении коррупционных преступлений.
На коллегии говорилось, что сокращается количество граждан, по которым суды принимали решения о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Это также показатель работы. В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры по девяти уголовным делам. В процентах - это 0,16 от общего количества дел, отправленных в суд.
За год нашли 361 военнослужащего, уклонявшегося от прохождения службы. На начало 2020 года в розыске находилось немногим более одной тысячи человек. А 10 лет назад количество разыскиваемых превышало пять тысяч человек.