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05.03.2020 00:00
Рубрика: Происшествия

Раскрыто все

Военные следователи подвели итоги работы
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8102)
Анализ преступности среди людей в погонах показал, что в прошлом году каждое пятое преступление оказалось коррупционным.

В среду цифры и факты преступлений были названы на расширенной коллегии Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. Военные следователи подводили итоги своей работы и определяли главные направления на нынешний год.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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- Освещение в средствах массовой информации фабулы совершенных преступлений вызвало обоснованное негодование в обществе в силу той циничности, с которой виновные расхищали государственное имущество, - заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. - В этой связи особенно остро встает вопрос проведения работы по возмещению ущерба, причиненного преступлениями.

- Только в минувшем году военные следователи зарегистрировали свыше 10,2 тысячи уголовно наказуемых деяний, среди которых не осталось ни одного нераскрытого преступления. Этот показатель остается стабильным в течение последних трех лет, - такое заявление сделал руководитель Главного военного следственного управления Александр Сорочкин.

Проведенный анализ показал, что в большинстве министерств и ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба, в 2019 году криминогенная ситуация сохранилась на уровне предшествующего года.

Все последние несколько лет идет сокращение количества преступлений против военной службы.

Сейчас в производстве у военных следователей уголовные дела в отношении четырех офицеров с большими погонами. Все они подозреваются в совершении коррупционных преступлений

Так за год на треть меньше зарегистрировано преступлений против порядка пребывания на военной службе. Количество случаев самовольного оставления части или места службы сократилось в 1,7 раза, рукоприкладства по отношению к подчиненным - на 17,6 процента. Нарушений устава также стало меньше на 3 процента.

Но увеличилось число преступлений против собственности, государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По оконченным в 2019 году уголовным делам материальный ущерб, причиненный преступлениями, превысил 4,9 миллиарда рублей.

За пять лет военными следователями было отправлено в суд 22 уголовных дела против высших офицеров. В настоящее время в производстве военных следователей находятся уголовные дела в отношении четырех офицеров с большими погонами.

Все они подозреваются в совершении коррупционных преступлений.

На коллегии говорилось, что сокращается количество граждан, по которым суды принимали решения о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. Это также показатель работы. В прошлом году были вынесены оправдательные приговоры по девяти уголовным делам. В процентах - это 0,16 от общего количества дел, отправленных в суд.

За год нашли 361 военнослужащего, уклонявшегося от прохождения службы. На начало 2020 года в розыске находилось немногим более одной тысячи человек. А 10 лет назад количество разыскиваемых превышало пять тысяч человек.

Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Следственный комитет Борьба с коррупцией

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