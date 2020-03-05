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05.03.2020 19:40
Рубрика: Власть

Макияж под камуфляж

Накануне праздника на конкурсах в войсках определят лучших женщин-военнослужащих
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8103)
Хоть и считается, что военная служба не для женщин, более 41 тысячи представительниц слабого пола в Российской армии, в том числе 4 тысячи дам-офицеров, с успехом опровергают это явно устаревшее утверждение.

В канун Международного женского дня в различных видах и родах войск решили выяснить, кто из женщин-военнослужащих "самая-самая". Для этого, к примеру, в десантных дивизиях и бригадах уже в третий раз организовали конкурс "Краса ВДВ-2020".

Желающих в нем поучаствовать было хоть отбавляй во всех гарнизонах крылатой пехоты - от Пскова до Уссурийска. Девушки в тельняшках и голубых беретах доказали, что могут не только метко стрелять по мишеням, но и готовы своей красотой, остротой ума и поварским, швейным и другими талантами покорять мужские сердца и желудки.

Больше всего мужчинам, которым доверили судить эти состязания, понравились результаты конкурса "Волшебный кулинар". Целую кучу вкусных блюд, которые дамы на время приготовили из ограниченного количества продуктов, жюри съело за считаные минуты. Женщинам самим было впору оценивать собственных судей: кто быстрее из них уплетал эти кулинарные изыски.

А вот на конкурсе "Кутюрье" генералам стоило бы пригласить Вячеслава Зайцева или Валентина Юдашкина. Они наверняка быстро распознали бы среди участниц настоящих мастеров кройки и шитья.

В Российской армии служат более 41 тысячи представительниц слабого пола, в том числе 4 тысячи дам-офицеров, среди которых 44 - полковники

Финал "Красоты ВДВ-2020", в который вышли 12 лучших конкурсанток, состоится сегодня в Туле, где расквартирована 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

В Ракетных войсках стратегического назначения на конкурсе среди женщин-военнослужащих, по-армейски изящно названном "Макияж под камуфляж", был установлен рекорд. В финальных состязаниях командир отделения учебного Центра связи РВСН сержант Галина Пиковая показала снайперскую точность при стрельбе из автомата Калашникова АК-74. Из положения лежа с 50 метров она выбила 99 очков из ста возможных. Таким результатом не то что в РВСН, во всех Вооруженных силах России могут похвастаться мало кто из мужчин-военнослужащих.

Кулинарными и швейными способностями ракетчицы тоже, как выяснилось, не обделены. Но главным образом жюри все же оценивало военно-профессиональные навыки конкурсанток, пятьдесят из которых вышли в финал и собрались в учебном центре связи РВСН в Переславле-Залесском Ярославской области.

Фото: Юрий Снегирев
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Работать с ядерными "Тополями" и "Ярсами" там их, конечно, никто не заставит. Но состязаться по тактической, специальной, технической, огневой и физической подготовке дамам приходится. Чего, к примеру, только стоят состязания на огне - штурмовой полосе - по скоростной радиотелеграфии и развертыванию современного комплекса специальной связи МС-2. О такой специфической технике не то что на гражданке, в армии-то не все слышали.

А в Ракетных войсках стратегического назначения ею в совершенстве владеют десятки женщин-связисток. РВСН вообще считаются особо интеллектуальным и одним из самых высокотехнологичных родов войск в Вооруженных силах. Не случайно для дам там придумали конкурс "Эрудит".

Завершатся состязания в честь 8 Марта офицерским балом и награждением победительниц. Ценные подарки им наверняка понравятся.

Власть Безопасность Армия Празднование 8 Марта

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