В войска поступил первый комплект новейшего зенитно-ракетного комплекса средней дальности С-350. И готовится к началу государственных испытаний самая мощная в мире и дальнобойная зенитно-ракетная система С-500 "Прометей".

Изюминкой С-500 станет ракета 40Н6М, которую на Западе именуют "Нудоль". Насколько известно из открытой печати, это название не одной ракеты, а всей опытно-конструкторской разработки, в рамках которой создавалась новейшая система противоракетной и противоспутниковой обороны.

Она, как предполагалось изначально, должна стать составной частью зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей". Кстати, американские высокопоставленные военные начали высказывать свое беспокойство сразу после того, как им стало известно о начале успешных пусковых испытаний ракет, созданных по теме "Нудоль". Беспокоиться есть о чем. В мире еще не создавалось ничего подобного.

Согласно древней мифологии титан Прометей защищал людей от произвола богов. Его имя как нельзя лучше соответствует назначению С-500 - системы, которая сможет надежно защитить нашу страну от внешней агрессии.

Аналогичных зенитно-ракетных систем в нашей стране еще не было, а за рубежом в обозримом будущем и не появится.

Для этой системы создано несколько типов ракет, в том числе особо мощные - те самые "Нудоли". С-500 способна уничтожать все воздушные цели в радиусе до 400 километров, а ракеты, в том числе - гиперзвуковые, на дальности 600 км.

Сообщалось, что С-500 будет перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты на конечном участке траектории, а в определенных пределах - и на среднем участке полета. Кроме того, ракеты этой системы спокойно достают космические аппараты, находящиеся на низких орбитах. А именно на них работает значительная часть разведывательных и телекоммуникационных спутников.

Фактически С-500 становится мобильной системой не только противовоздушной, но и противоракетной обороны. Некоторые эксперты даже относят "Прометей" к первому поколению систем противокосмической обороны. Не противоракетной, а именно противокосмической, способной уничтожать космические объекты, находящиеся на своих орбитах. Впрочем, и против ракет он очень эффективен.

Возможно, часть "пятисоток" будет включена в единую систему ПРО Москвы. Один комплекс С-500 сможет обрабатывать и обстреливать с высокой вероятностью поражения десять целей одновременно.

Испытания ракет большой мощности начались в 2014 году на полигоне Плесецк в Архангельской области. Сообщалось, что успешные пуски были проведены и по космическим объектам.

С-500 уничтожает все воздушные цели и ракеты, в том числе гиперзвуковые, в радиусе 600 км

Тестирование различных подсистем С-500 интенсивно и успешно шло в прошлом и позапрошлом годах. Возможно, ракетные пуски ракет-перехватчиков проводились и с территории Казахстана. Именно там находится полигон "Сары-Шаган", где в советское время испытывались зенитные ракеты большой дальности, в том числе те, которые вошли в систему ПРО СССР, а потом и России. После развала Союза полигон был законсервирован, однако в 2017 году по межгосударственному российско-казахстанскому соглашению работы на нем возобновились.

Стоит напомнить, что США еще в 2001 году вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, в 2002-м Договор прекратил свое действие. Поэтому в настоящее время нас ничто не ограничивает в развертывании мобильных систем ПРО. Тем более что США свои противоракеты уже ставят в Европе, в том числе вблизи границ нашего государства.

Кроме того, Пентагон активно реализует концепцию "Быстрого глобального удара". Она предусматривает в том числе атаку гиперзвуковых средств по территории противника из космоса. Появление С-500 в связи с этим очень своевременно. Наша защитная система во многом обнуляет ударные возможности самых перспективных американских ракет.

"Прометеи" способны надежно прикрыть и крупные города, и ракетные части РВСН, и важнейшие промышленные районы, а также ГЭС и АЭС.

Ранее сообщалось, что С-500 будут приняты на вооружение и начнут поступать в войска уже в этом году. А в начале этого года на боевое дежурство в одной из частей Воздушно-космических сил, расположенной в Ленинградской области, впервые заступил новейший зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь".

В ближайшие семь лет в Вооруженные силы России должно быть поставлено 12 дивизионов таких систем - всего 144 комплекса. Американский журнал Newsweek, кстати сказать, уже окрестил "Витязи" убийцами крылатых ракет.

Эксперты считают, что С-500 и С-350, работающие в одной связке, дадут возможность прикрыть важные объекты практически непробиваемым эшелонированным зонтом.