В Британии впервые скончался пациент с коронавирусом

В Великобритании впервые скончался человек, инфицированный коронавирусом нового типа. Как пишет The Sun, он умер в больнице графства Беркшир.

Однако врачи пока не могут подтвердить, что причиной летального исхода стали осложнения, вызванные именно коронавирусом. Пожилой мужчина страдал еще рядом заболеваний. Коронавирус был выявлен у него лишь накануне вечером.

От других комментариев в больнице отказались, попросив уважать частную жизнь семьи умершего.

Согласно последним данным минздрава, в Великобритании зарегистрировано 116 случаев заражения коронавирусом. 8 человек были инфицированы на территории королевства. Медики считают неизбежным распространение вируса по стране и стараются не столько его остановить, сколько замедлить.