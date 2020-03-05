Новости

Путин расскажет Асаду о переговорах с Эрдоганом 21:50
Русская гуманитарная миссия укрепляет позиции России на Балканах 21:41
Херрман выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Чехии 21:30
Медведев прибыл в Казахстан, где обсудит сотрудничество в сфере безопасности 21:10
"Салават Юлаев" вышел вперед в серии против "Авангарда" 21:05
Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020 20:59
В Британии впервые скончался пациент с коронавирусом 20:58
ФНС: В РФ зарегистрировались более полумиллиона самозанятых 20:47
Светлана Слепцова подала апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию 20:31
В ТиНАО устраняют последствия слива керосина в пруд 20:06
Синоптик пообещал россиянам "малиновое" лето 20:01
В Одессе прихожане и священники ПЦУ и Киевского патриарха устроили драку 19:58
Путин поручил ограничить использование участков с останками погибших воинов 19:48
Названы любимые фильмы российских женщин 19:48
Опыты на мышах показали эффективность детских прививок против рака 19:38
У бывшего футболиста сборной Дании диагностировали коронавирус 19:23
В Кировской области экстренно приземлился вертолет санавиации 19:20
Путин поручил заняться инвентаризацией налоговых льгот 19:14
Зима в Европе оказалась самой теплой за полтора века 19:14
Станции "розовой" ветки столичного метро закроют с 20 по 24 марта 19:09
В России введут единый порядок обеспечения жильем инвалидов и ветеранов 19:00
Из Ярославля в Москву поедет "Ласточка" 18:57
Украинской певице пришлось оправдываться за похвалу в адрес Little Big 18:54
Президент Беларуси вручил Матвиенко орден Франциска Скорины 18:43
Банк ДОМ.РФ получит право привлекать на депозиты бюджетные деньги 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 20:58
Рубрика: В мире

В Британии впервые скончался пациент с коронавирусом

Текст: Юрий Когалов

В Великобритании впервые скончался человек, инфицированный коронавирусом нового типа. Как пишет The Sun, он умер в больнице графства Беркшир.

Фото: EPA
Из-за коронавируса все больше компаний отказываются от офисной работы

Однако врачи пока не могут подтвердить, что причиной летального исхода стали осложнения, вызванные именно коронавирусом. Пожилой мужчина страдал еще рядом заболеваний. Коронавирус был выявлен у него лишь накануне вечером.

От других комментариев в больнице отказались, попросив уважать частную жизнь семьи умершего.

Согласно последним данным минздрава, в Великобритании зарегистрировано 116 случаев заражения коронавирусом. 8 человек были инфицированы на территории королевства. Медики считают неизбежным распространение вируса по стране и стараются не столько его остановить, сколько замедлить.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Белоусов сообщил о решении не проводить ПМЭФ-2020
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах