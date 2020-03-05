Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Татьяна Замахина 
12:46 05.03.2020

Власти опровергли сообщения о внеплановом росте тарифов ЖКХ

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов опроверг сообщения СМИ о негативных последствиях в случае принятия закона о запрете комиссий по платежам ЖКХ. Ранее такой законопроект внесли "единороссы" во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Неверов подчеркнул, что сообщения о внеплановом повышении тарифов ЖКХ вследствие реализации таких норм не соответствуют действительности.

- Это невозможно потому, что предельный уровень роста платы за коммунальные услуги ограничен, - отметил он.

Также "пугают" тем, что ресурсоснабжающие организации будут включать комиссии в тариф. Однако это напрямую запрещено постановлением правительства, которое вступает в силу в сентябре этого года, подчеркнул парламентарий.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фонд содействия реформированию ЖКХ хочет взять под контроль капремонт

Еще одна "страшилка" - банки перестанут обслуживать, поскольку понесут колоссальные потери, и "чуть ли не банковская система рухнет" из-за внесенного законопроекта.

- Есть примеры, когда банки уже не взимают комиссию со своих клиентов-пенсионеров, поскольку у них всегда на счету стабильный остаток (а это выгодные клиенты для банка), отметил Неверов. - Можно предложить возмещать эти затраты из прибыли ресурсных компаний, которые тоже не последний кусок хлеба доедают.

Отметим, что до внесения законопроекта депутаты представили его концепцию на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на это глава государства поручил сформулировать инициативу. "Это такая квазинагрузка", - отозвался президент о существующей практике взимания комиссий. Идею также поддержал Центробанк.

Неверов ранее объяснял, что вопрос о несправедливости такой комиссии постоянно звучит от граждан. По его словам, комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2%. Причем независимо от того, как совершается платеж - наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.

Сейчас читают

Недвижимость
13:59

По росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж и Лос-Анджелес

По росту цен на элитное жилье Москва обогнала Париж и Лос-Анджелес

Москва за год поднялась на семь позиций в мировом рейтинге роста цен на элитное жилье, обогнав Париж и Лос-Анджелес. Эксперты связывают это с уходом с рынка небольших строительных компаний, а также высокой покупательской активностью

Ипотека
04.03.2020

В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки

В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки

Придя в банк за ипотекой, можно уйти оттуда не только с деньгами, но и со страховкой, а то и несколькими. Когда страховка нужна, а когда от нее можно и отказаться, рассказывает "РГ-Неделя"

ЖКХ
03.03.2020

Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ

Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ

Сегодня для получения субсидии на оплату ЖКХ человек не должен иметь коммунальных долгов. Теперь предлагается учитывать только задолженность, образовавшуюся за последние три года и подтвержденную судом