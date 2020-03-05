Власти опровергли сообщения о внеплановом росте тарифов ЖКХ

Неверов подчеркнул, что сообщения о внеплановом повышении тарифов ЖКХ вследствие реализации таких норм не соответствуют действительности.

- Это невозможно потому, что предельный уровень роста платы за коммунальные услуги ограничен, - отметил он.

Также "пугают" тем, что ресурсоснабжающие организации будут включать комиссии в тариф. Однако это напрямую запрещено постановлением правительства, которое вступает в силу в сентябре этого года, подчеркнул парламентарий.

Еще одна "страшилка" - банки перестанут обслуживать, поскольку понесут колоссальные потери, и "чуть ли не банковская система рухнет" из-за внесенного законопроекта.

- Есть примеры, когда банки уже не взимают комиссию со своих клиентов-пенсионеров, поскольку у них всегда на счету стабильный остаток (а это выгодные клиенты для банка), отметил Неверов. - Можно предложить возмещать эти затраты из прибыли ресурсных компаний, которые тоже не последний кусок хлеба доедают.

Отметим, что до внесения законопроекта депутаты представили его концепцию на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В ответ на это глава государства поручил сформулировать инициативу. "Это такая квазинагрузка", - отозвался президент о существующей практике взимания комиссий. Идею также поддержал Центробанк.

Неверов ранее объяснял, что вопрос о несправедливости такой комиссии постоянно звучит от граждан. По его словам, комиссии банков, которые взимаются с граждан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2%. Причем независимо от того, как совершается платеж - наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат.