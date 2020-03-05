В "Яндексе" рассказали о мерах для защиты от коронавируса

В компании "Яндекс" разработали меры, которые помогут обезопасить водителей, их пассажиров и курьеров, которые доставляют заказы.

Как рассказал представитель пресс-службы сервиса "Яндекс.Такси", партнеры и таксопарки уже оповещены о необходимости дезинфекции машин и о важности соблюдения водителями мер гигиены. В России, Казахстане и Беларуси организована автоматическая отправка водителям памяток о том, что необходимо делать: проветривать салон машины, пользоваться дезинцифирующими средствами, избегать массовых мероприятий, при малейших признаках плохого самочувствия обращаться к врачам и не игнорировать их советы.

Всем водителям, зарегистрированным в системе, такая памятка приходит в Таксометр, уточнил представитель агрегатора.

Такие же памятки получают курьеры, которые доставляют заказы сервисов "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка". Они могут отказаться от доставки заказов в медучреждения и больницы.

В России 5 марта был подтвержден еще один случай заражения коронавирусом. Заболел студент из Италии, который проходит обучение в российском мединституте. Ранее вирус нашли у двоих граждан Китая - их выписали в феврале. Еще трех человек эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess. Они находятся в Казани под карантином.