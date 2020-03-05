В Москве впервые состоится вручение премии Чарли Чаплина

11 марта в Москве состоится вручение премии Чаплина "За выдающийся вклад в киноискусство". Кто станет ее лауреатом? Организаторы заранее не раскрывают имя. Известно лишь, что ранее обладателями награды становились Федерико Феллини, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола, Катрин Денев и Мерил Стрип. Почетную награду вручит внучка Чарли Чаплина, актриса и модель Кира Чаплин, которая специально приедет в Москву.

Торжественная церемония вручения премии Чаплина состоится в Светлановском зале Дома музыки. Особым событием станет концерт Благотворительного фонда "Артист" из цикла "Признание в любви". Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова "озвучит" один из самых совершенных "немых" фильмов Чаплина - "Огни большого города", который снят в 1931 году.

Герой ленты - придуманный Чаплином "маленький бродяга", о котором сегодня знают практически все, поскольку образ превратился в легенду. В фильме "Огни большого города" Чаплин традиционно выступил в нескольких амплуа: сценарист, режиссер, исполнитель главной роли, продюсер, балетмейстер. А еще впервые реализовал себя как композитор. Оркестровку и аранжировку музыки Чаплин доверил профессионалам - Артуру Джонстону и Альфреду Ньюману. Однако он сам тщательно разбирал партитуру и вносил коррективы, если считал, что что-то в музыке не соответствует замыслу, эпизоду, характеру или образу. "Мне нужна была изящная, романтическая музыка, которая контрастировала бы с образом бродяги и придавала бы моим комедиям эмоциональную глубину, - говорил он. - Музыка должна не конкурировать со мной, а служить в фильме контрапунктом изящества и обаяния, выражать чувство…".

В 2004 году американский дирижер Тимоти Брок реконструировал партитуру "Огней большого города", спустя пять лет к ней обратился Владимир Спиваков. Он включил демонстрацию бессмертной ленты с живым музыкальным сопровождением в программу V Московского фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", и этот проект имел оглушительный успех. Впоследствии его представляли во многих городах нашей страны и за ее пределами.

"Чаплин - великий поэт, который глубоко проник в сущность человеческой натуры, - говорит Владимир Спиваков. - Он взывает к лучшим сторонам нашей души. Он был человеком, который хорошо понимал, что мы все находимся на краю пропасти и что жизнь человеческая - это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Чаплин показал нам хрупкость человеческой жизни… Показал, что нужно верить и надеяться и что настоящее чувство может победить многие вещи".

Участники концерта направят часть средств, вырученных от концерта, на поддержку благотворительных программ Фонда "Артист" для обеспечения ветеранов-деятелей искусства лекарственными препаратами, на лечение и реабилитацию в санаториях, на патронаж и помощь на дому.

Сразу после показа фильма будет вручена почетная награда, и имя ее обладателя пополнит ряды звезд мирового кинематографа, которые ранее были удостоены этой премии.