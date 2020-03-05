В Москве впервые состоится вручение премии Чарли Чаплина

Торжественная церемония вручения премии Чаплина состоится в Светлановском зале Дома музыки. Особым событием станет концерт Благотворительного фонда "Артист" из цикла "Признание в любви". Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова "озвучит" один из самых совершенных "немых" фильмов Чаплина - "Огни большого города", который снят в 1931 году.
Герой ленты - придуманный Чаплином "маленький бродяга", о котором сегодня знают практически все, поскольку образ превратился в легенду. В фильме "Огни большого города" Чаплин традиционно выступил в нескольких амплуа: сценарист, режиссер, исполнитель главной роли, продюсер, балетмейстер. А еще впервые реализовал себя как композитор. Оркестровку и аранжировку музыки Чаплин доверил профессионалам - Артуру Джонстону и Альфреду Ньюману. Однако он сам тщательно разбирал партитуру и вносил коррективы, если считал, что что-то в музыке не соответствует замыслу, эпизоду, характеру или образу. "Мне нужна была изящная, романтическая музыка, которая контрастировала бы с образом бродяги и придавала бы моим комедиям эмоциональную глубину, - говорил он. - Музыка должна не конкурировать со мной, а служить в фильме контрапунктом изящества и обаяния, выражать чувство…".
В 2004 году американский дирижер Тимоти Брок реконструировал партитуру "Огней большого города", спустя пять лет к ней обратился Владимир Спиваков. Он включил демонстрацию бессмертной ленты с живым музыкальным сопровождением в программу V Московского фестиваля "Владимир Спиваков приглашает…", и этот проект имел оглушительный успех. Впоследствии его представляли во многих городах нашей страны и за ее пределами.
"Чаплин - великий поэт, который глубоко проник в сущность человеческой натуры, - говорит Владимир Спиваков. - Он взывает к лучшим сторонам нашей души. Он был человеком, который хорошо понимал, что мы все находимся на краю пропасти и что жизнь человеческая - это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Чаплин показал нам хрупкость человеческой жизни… Показал, что нужно верить и надеяться и что настоящее чувство может победить многие вещи".
Участники концерта направят часть средств, вырученных от концерта, на поддержку благотворительных программ Фонда "Артист" для обеспечения ветеранов-деятелей искусства лекарственными препаратами, на лечение и реабилитацию в санаториях, на патронаж и помощь на дому.
Сразу после показа фильма будет вручена почетная награда, и имя ее обладателя пополнит ряды звезд мирового кинематографа, которые ранее были удостоены этой премии.