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05.03.2020 19:58
Рубрика: В мире

В Одессе прихожане и священники ПЦУ и Киевского патриарха устроили драку

Текст: Юрий Когалов

Прихожане и священники так называемой Православной церкви Украины и Украинской православной церкви Киевского патриархата устроили драку за храм в Одессе. Как отмечает ТАСС, спор о том, какой структуре принадлежит храм, длится уже более года.

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До 2019 года он принадлежал УПЦ Киевского патриархата, а затем перешел в ведение ПЦУ. Прежний настоятель не согласился с этим решением, и в этом его поддержал митрополит УПЦ КП Филарет. С тех пор стороны не прекращают попытки захватить имущество.

Напомним, в конце 2018 года прошел так называемый "объединительный православный собор", по итогам которого была создана Православная церковь Украины. При этом было принято решение об упразднении Украинской православной церкви Киевского патриархата. Филарет его не признал. С тех пор две структуры ведут противостояние, их сторонники захватывают храмы по всей Украине. При этом на стороне ПЦУ принимают участие экстремисты из запрещенного в России "Правого сектора".

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