В Польше подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил о регистрации в стране первого случая заражения коронавирусом нового типа COVID-19. По его словам, заболевший приехал из Германии.

Пациент сейчас находится в Зеленой Гуже и "чувствует себя хорошо", однако у него кашель и высокая температура, пишет РИА Новости. Все контактировавшие с заболевшим граждане находятся на карантине.

Министр также отметил, что Польша давно ввела план действия на случай обнаружения коронавируса, и соответствующие службы действуют по данному плану.

Напомним, в конце декабря 2019-го года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В январе было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус COVID-19. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы уже в 72 странах.