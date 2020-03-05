В России будет создан координационный совет по развитию образования

Министерство просвещения планирует создать координационный совет по развитию образования. Об этом на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Будет создан координационный совет по развитию образования, куда войдут представители Сбербанка, - рассказал Сергей Кравцов. - На этой площадке мы будем обсуждать, в том числе, и стратегию развития образования в ближайшем будущем".

Среди приоритетных тем - работа над обновлением школьных стандартов и программ, новые подходы к оцениванию, подготовка учителей, директоров школ и сотрудников региональных органов управления образованием.