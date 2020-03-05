В России может измениться система оплаты отпусков и декретов

В России готовится масштабная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков.

Перемены планируются кардинальные и предусматривают, что с 2021 года компенсировать выплаты вместо работодателя будет Фонд социального страхования (ФСС). О том, что такой документ разрабатывает Минтруд, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Принятие законопроекта станет гарантией того, что горожане получат все страховые выплаты. "Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную думу - декабрь 2020 года, - пояснили в пресс-службе кабмина. О поддержке инициативы уже заявили в "Единой России", а также в большинстве других фракций федерального парламента.

В свою очередь, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков сообщил изданию, что, прежде чем принимать законопроект, нужно подвести итоги эксперимента, начатого ФСС в регионах. Документ, по его словам, сперва необходимо внимательно изучить.