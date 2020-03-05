Новости

Mercedes-Benz снимет с производства S-Class 09:31
В Беларуси разработана тест-система для диагностики коронавируса 09:30
Хабаровчанкам на 8 марта подарят бесплатный проезд 09:25
Омичка бросила четырехмесячную дочь в отделе полиции 09:13
В Магадане мужчина ножом ранил двоих человек из-за громкой музыки 09:12
"Внедорожный" Lada Xray получил систему "Яндекс. Авто" 09:00
В Гродно презентовали книгу об истории Августовского канала Александра I 09:00
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию 08:47
Видео: обочечник объезжал пробку на Ярославском шоссе и увяз в грязи 08:40
Игрок "Тоттенхэма" подрался с болельщиком после поражения в Кубке Англии 08:26
Зеленский отказался пожать руку депутату Рады Гончаренко 08:12
В Германии выставлен на продажу военный УАЗ-469 без пробега 08:01
Christian Louboutin: тот самый дерзкий красный для макияжа 07:58
Проворов обыграл Овечкина и Ковальчука 07:48
В России может измениться система оплаты отпусков и декретов 07:41
Вице-спикер Заксобрания Бурятии подал в отставку из-за ДТП 07:34
Сенатор США призвал дать КНР послабления по торговой сделке 07:30
Названа причина быстрого развития рака кожи, не связанная с загаром 07:30
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 784 тысячи баррелей 07:19
Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет 06:38
В Сингапуре коронавирус обнаружили у прилетевшего из Турции пассажира 06:20
В Индонезии инфицированных коронавирусом изолируют на необитаемом острове 06:19
На Камчатке морпехи уничтожили "противника" при поддержке танков 05:37
В Бурятии сирот переселили из аварийного дома через суд 05:30
Сирийские военные обнаружили в провинции Алеппо оружейный склад боевиков 05:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 08:47
Рубрика: Экономика

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

Текст: Екатерина Петрова
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию. Средние расценки по стране к этому времени не будут превышать 3,4 рубля за кВт/ч.

Соответствующие изменения могут произойти в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, пишут "Известия" со ссылкой на комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Фото: Photoxpress
Как в 2020 году будут меняться коммунальные платежи

Добиться выравнивания тарифов планируется за счет пересмотра неоправданно завышенных цен. Размер оплаты должен быть экономически обоснован. При этом речи об усреднении тарифов на электроэнергию не идет.

В Совете Федерации полагают, что выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50 процентов в убыточных субъектах. Реализовать инициативу в полной мере планируется за счет государственных субсидий.

Плата за коммунальные услуги в России увеличится с 1 июля 2020 года. Средний рост составит 4 процента.

Самые высокие тарифы на электроэнергию в 2019 году были зафиксированы на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области. Там стоимость 1 кВт/ч составляет в среднем 7-8 рублей. При этом самый низкий ценник зафиксирован в Иркутской области - чуть более 1 рубля за 1 кВт/ч.

Экономика Товары и цены Законодательная власть Совет Федерации Регулирование энерготарифов

Главное сегодня

В России может измениться система оплаты отпусков и декретов
Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом
Легойда прокомментировал сообщения СМИ о "призыве" не отдавать девочек в школу
Президент поручил информировать граждан по ситуации с коронавирусом
Имитационный снаряд взорвался в воинской части Мурманской области
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ