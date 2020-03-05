В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию. Средние расценки по стране к этому времени не будут превышать 3,4 рубля за кВт/ч.

Соответствующие изменения могут произойти в рамках единой госполитики формирования тарифов на электроэнергию, пишут "Известия" со ссылкой на комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Добиться выравнивания тарифов планируется за счет пересмотра неоправданно завышенных цен. Размер оплаты должен быть экономически обоснован. При этом речи об усреднении тарифов на электроэнергию не идет.

В Совете Федерации полагают, что выравнивание тарифов должно привести к снижению цен примерно на 50 процентов в убыточных субъектах. Реализовать инициативу в полной мере планируется за счет государственных субсидий.

Плата за коммунальные услуги в России увеличится с 1 июля 2020 года. Средний рост составит 4 процента.

Самые высокие тарифы на электроэнергию в 2019 году были зафиксированы на Камчатке, Чукотке и в Магаданской области. Там стоимость 1 кВт/ч составляет в среднем 7-8 рублей. При этом самый низкий ценник зафиксирован в Иркутской области - чуть более 1 рубля за 1 кВт/ч.