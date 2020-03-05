В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов

Правила ввоза в страну незарегистрированных лекарственных препаратов предусматривают формирование запаса в размере до четверти от расчетной потребности для обеспечения медикаментами вновь выявленных пациентов.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг сообщил об утверждении правил ввоза конкретной партии незарегистрированных медикаментов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Заниматься этим поручено "Московскому эндокринному заводу". Расходы будет обеспечивать федеральный бюджет. Так, в феврале правительство выделило 22 миллиона рублей на закупку более 11 тысяч упаковок диазепама, клобазама, мидазолама и фенобарбитала в разных лекарственных формах для тяжелобольных детей.

Заявки на конкретную партию препаратов регионы будут формировать на основании решений врачебных комиссий медицинских организаций. Они должны постановить, что для конкретного пациента невозможно использовать иное зарегистрированное лекарство, указать необходимое, его форму и количество. При этом субъектам Федерации разрешено при необходимости увеличить заявку с целью формирования запаса, но не больше чем на 25 процентов.

Непосредственно пациентам лекарственные препараты будут выдавать медицинские учреждения, в которых ведется наблюдение за больным. Организации должны иметь лицензии на осуществление деятельности по обороту наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров.