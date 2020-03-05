В России создадут единую систему получателей лекарств

Новости

Президент Беларуси вручил Матвиенко орден Франциска Скорины 18:43
Банк ДОМ.РФ получит право привлекать на депозиты бюджетные деньги 18:40
Топ-10 лучших кроссоверов в России, которые покупали в феврале 18:33
"Аэрофлот" отменил рейсы в Гонконг 18:31
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике 18:26
В Костроме возбудили дело о похищении дочери полицейского 18:22
В Калининграде полицейский ответит в суде за смерть задержанного 18:15
Число посетителей в Эрмитаже уменьшил коронавирус 18:06
Генсек ООН оценил инициативу Путина о саммите "пятерки" Совета Безопасности 17:59
Главным местом проведения "Тотального диктанта" станет Эрмитаж 17:52
ОПЕК снизил прогноз роста спроса на нефть более чем в два раза 17:50
Силуанов назвал отмирающие профессии в России 17:48
Юрий Лоза рассказал о пропаганде гомосексуализма в песнях 17:44
Откуда в Москве чаще всего эвакуируют авто 17:40
В Германии сотрудник местной администрации шпионил за собачниками 17:36
Госдума приняла закон о региональных омбудсменах 17:29
Кузнецова встретилась с мальчиком, который мечтает увидеть Акинфеева 17:23
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов 17:23
Парад Победы в Екатеринбурге откроет женский взвод 17:21
В Сочи у моря загорелась трава на площади 600 "квадратов" 17:03
Пикап рискнул переехать разлившийся ручей: что из этого вышло 17:03
Белорусские полярники первыми поздравили женщин с 8 Марта 17:00
Статую “Родина-мать зовет!” в Волгограде откроют в апреле 16:59
В Рязани при обрушении гаража пострадали три человека 16:58
Житель Петербурга оставил больше семи тысяч жалоб на городские вывески 16:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
05.03.2020 18:19
Рубрика: Экономика

Пора закрепить таблетки

В России создадут единую систему получателей лекарств
Правительство предложило создать единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства и медицинские изделия. Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил внесенный в феврале кабмином законопроект, но планирует внести в него поправки к первому чтению.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Федеральный регистр льготников поможет автоматизировать прогнозы на закупку необходимых лекарственных препаратов. Планируется, что он будет интегрирован с другими информационными системами и станет частью единой государственной системы социального обеспечения.

Фото: iStock
Мишустин утвердил правила ввоза в РФ незарегистрированных лекарств

Данные регистра будут коррелировать с информацией органов ЗАГС и Пенсионного фонда. А если сведения будут собираться и обрабатываться из разных источников, это поможет исключить, например, дублирование льгот и двойное финансирование.

Как отметил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, "бюджетирование должно быть понятным и прозрачным, а помощь в обеспечении граждан лекарственными препаратами - действенной и доступной". "Важно, что законопроект предлагает не только создать единый электронный перечень льготников, но прежде всего упростить получение гражданами бесплатной медикаментозной помощи", - подчеркнул он.

51 миллиард рублей запланировано потратить на льготное лекарственное обеспечение в 2020 году, это на два миллиарда больше, чем в прошлом году

В положениях документа прописано, что необходимых лекарственных средств в списке ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами), на основании которого врачи выдают бесплатные рецепты, не может быть меньше, чем в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Последним предлагается руководствоваться в дальнейшем: он почти в два раза шире и сегодня включает 758 международных непатентованных медикаментозных наименований. Не реже одного раза в год его будут пересматривать и актуализировать на заседаниях комиссии минздрава. От списка ОНЛС предлагается отказаться вовсе.

Фото: iStock
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий

За регионами оставят право расширять гарантированный перечень льготных лекарств и медицинских изделий за счет собственных средств.

Нововведения могут вступить в силу уже с 1 июля 2020 года. Перед первым чтением депутаты предложили доработать законопроект и обсудить его на предварительном слушании.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Законодательная власть Госдума Все о перечнях лекарств

Главное сегодня

В Госдуме оценили инициативу о новом порядке оплаты больничных
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России
В России сформируют запас незарегистрированных лекарственных препаратов
В Кремле прокомментировали "минирование" самолетов
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ