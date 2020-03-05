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05.03.2020 19:00
Рубрика: Общество

В России введут единый порядок обеспечения жильем инвалидов и ветеранов

Текст: Марина Трубилина

Порядок обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей с детьми-инвалидами разработал Минстрой. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Проектом приказа предполагается утвердить единые для властей всех регионов методические указания по обеспечению жильем этих категорий льготников.

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Документ касается решения жилищных проблем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших и умерших инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами, вставших в "жилищную" очередь до 1 января 2005 года.

Фото: Istock
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Претенденты на получение жилья не должны в течение последних пяти лет добровольно ухудшать свои условия - продавать жилье, вселять в него посторонних людей или делать неравноценный обмен.

Власти могут выделять гражданам жилые помещения или выдавать выплаты на их строительство и покупку. Эти средства можно использовать на приобретение жилья, благоустроенного применительно к условиям конкретного населенного пункта. Покупать на эти средства помещения у близких родственников запрещается.

Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минстрой Квартиры для ветеранов Господдержка инвалидов

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