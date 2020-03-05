В России введут единый порядок обеспечения жильем инвалидов и ветеранов

Порядок обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей с детьми-инвалидами разработал Минстрой. Документ опубликован на портале проектов правовых актов.

Проектом приказа предполагается утвердить единые для властей всех регионов методические указания по обеспечению жильем этих категорий льготников.

Документ касается решения жилищных проблем ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших и умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших и умерших инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей с детьми-инвалидами, вставших в "жилищную" очередь до 1 января 2005 года.

Претенденты на получение жилья не должны в течение последних пяти лет добровольно ухудшать свои условия - продавать жилье, вселять в него посторонних людей или делать неравноценный обмен.

Власти могут выделять гражданам жилые помещения или выдавать выплаты на их строительство и покупку. Эти средства можно использовать на приобретение жилья, благоустроенного применительно к условиям конкретного населенного пункта. Покупать на эти средства помещения у близких родственников запрещается.