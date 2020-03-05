В "Сбербанке онлайн" теперь можно инвестировать в ПИФы

Клиенты Сбербанка теперь могут вкладывать деньги в открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФ) через мобильное приложение.

Речь идет о ПИФах "Сбербанк Управление Активами". Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно нажать на знак "+" в разделе "Инвестиции и пенсии" и выбрать один из предложенных продуктов.

Паевые фонды - это способ вложения денег с помощью профессиональных управляющих в ценные бумаги. Вложения в такие фонды удобны для тех, кто не готов самостоятельно принимать инвестиционные решения из-за недостатка времени или опыта.

Пользователи приложения "Сбербанк онлайн" могут приобрести паи одного из 18 открытых ПИФов.