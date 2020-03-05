В штабе по борьбе с COVID-19 сообщили о новом случае заражения в России

Еще один завозной случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружен у гражданина Италии, который прибыл в Россию 29 февраля, сообщили в Роспотребнадзоре.

Уже второго марта итальянец с симптомами респираторной инфекции обратился за медицинской помощью, и его госпитализировали в инфекционный бокс. Тестирование показало наличие в организме COVID-19.

Заболевание протекает легко, пациент чувствует себя удовлетворительно. Ему проводится симптоматическая терапия, уточнили в Роспотребнадзоре.

В отношении гражданина Италии были выполнены необходимые противоэпидемические действия: был определен круг лиц, с которыми он успел пообщаться за два дня после приезда и до госпитализации. Все они взяты под наблюдение медиков и сдали анализ на коронавирус.

Ситуация находится на контроле оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.