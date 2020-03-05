В Турции потребовали пожизненное заключение для 8 обвиняемых по делу Карлова

Турецкая прокуратура потребовала оправдать пятерых фигурантов по резонансному делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова 19 декабря 2016 года. Остальных 23 обвиняемых прокуратура просит приговорить к различным срокам заключения, в том числе пятерых из них - к двум пожизненным срокам, еще троих - к пожизненному сроку. Об этом говорится в обвинительном заключении суда по особо тяжелым преступлениям, заседание которого прошло в Анкаре.

Судьи назначили очередное слушание по делу на 31 марта, в ходе которого должна изложить свои доводы защита. Обвиняемые не признают свою вину в участии в террористической организации. По свидетельствам очевидцев, рассмотрение дела проходило под усиленной охраной. В зале находились представители жандармерии и полицейские в бронежилетах.

Первое заседание по делу Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. В ноябре 2018 года прокуратура Анкары направила в суд обвинительное заключение, по которому проходят 28 человек. По версии следствия, за убийством Карлова стояла разветвленная террористическая сеть (ФЕТО) во главе с мусульманским священнослужителем Фетхуллахом Гюленом. Нападение на посла было организовано с цепью разрыва связей между Турцией и Россией, которые стали укрепляться. В результате, 16 подсудимым, в том числе Гюлену, было предъявлено обвинения в "подрыве конституционного строя", "членстве в террористической организации" и "умышленном убийстве с целью вызвать террор". Клерик, проживающий в США с 1999 года, отрицает причастность к перевороту и убийству дипломата, передает телеканал ABC News.

Российская сторона не обсуждает решение турецкого суда об освобождении от ответственности за убийство Карлова пятерых обвиняемых, но настаивает на том, чтобы все причастные к преступлению были установлены и наказаны по закону. "Мы не будем комментировать внутренние процессы, связанные с судебной системой и гособвинением в Турции, это не наше дело. Нам, главное, чтобы убийцы нашего посла были наказаны", - заявил в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки бывшим полицейским Мевлютом Алтынташем, которого ликвидировала служба безопасности. Дипломату посмертно присвоено звание Герой России.