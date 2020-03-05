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05.03.2020 14:58
Рубрика: В мире

В Турции потребовали пожизненное заключение для 8 обвиняемых по делу Карлова

Текст: Александр Саможнев
Турецкая прокуратура потребовала оправдать пятерых фигурантов по резонансному делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова 19 декабря 2016 года. Остальных 23 обвиняемых прокуратура просит приговорить к различным срокам заключения, в том числе пятерых из них - к двум пожизненным срокам, еще троих - к пожизненному сроку. Об этом говорится в обвинительном заключении суда по особо тяжелым преступлениям, заседание которого прошло в Анкаре.

Судьи назначили очередное слушание по делу на 31 марта, в ходе которого должна изложить свои доводы защита. Обвиняемые не признают свою вину в участии в террористической организации. По свидетельствам очевидцев, рассмотрение дела проходило под усиленной охраной. В зале находились представители жандармерии и полицейские в бронежилетах.

В Кремле рассчитывают на наказание виновных в убийстве посла Карлова

Первое заседание по делу Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. В ноябре 2018 года прокуратура Анкары направила в суд обвинительное заключение, по которому проходят 28 человек. По версии следствия, за убийством Карлова стояла разветвленная террористическая сеть (ФЕТО) во главе с мусульманским священнослужителем Фетхуллахом Гюленом. Нападение на посла было организовано с цепью разрыва связей между Турцией и Россией, которые стали укрепляться. В результате, 16 подсудимым, в том числе Гюлену, было предъявлено обвинения в "подрыве конституционного строя", "членстве в террористической организации" и "умышленном убийстве с целью вызвать террор". Клерик, проживающий в США с 1999 года, отрицает причастность к перевороту и убийству дипломата, передает телеканал ABC News.

В Турции потребовали оправдать обвиняемых по делу об убийстве Карлова

Российская сторона не обсуждает решение турецкого суда об освобождении от ответственности за убийство Карлова пятерых обвиняемых, но настаивает на том, чтобы все причастные к преступлению были установлены и наказаны по закону. "Мы не будем комментировать внутренние процессы, связанные с судебной системой и гособвинением в Турции, это не наше дело. Нам, главное, чтобы убийцы нашего посла были наказаны", - заявил в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, российский посол Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки бывшим полицейским Мевлютом Алтынташем, которого ликвидировала служба безопасности. Дипломату посмертно присвоено звание Герой России.

В мире Ближний Восток Турция Суд по делу об убийстве посла Андрея Карлова

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