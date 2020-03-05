Вашингтон изгоняет китайских журналистов

В соответствии с указанием Госдепа, с 13 марта число сотрудников государственных китайских СМИ должно быть сокращено со 160 до 100. Подобные меры, принятые США без всяких на то оснований, вполне очевидно идут вразрез с обеспечением свободы слова и представляют собой неприкрытое политическое преследование и буллинг в СМИ.

Вашингтон называет сокращение квоты на аккредитацию китайских журналистов "симметричным ответом" на лишение аккредитации в КНР трех журналистов Wall Street Journal. Однако Китай никогда не ограничивал численность представительства американских СМИ в стране. В настоящее время в Китае работают 29 американских СМИ, а китайских СМИ аккредитовано в США всего 9. При этом американские журналисты в Китае получают многократную визу, а их китайские коллеги - лишь однократную. В прошлом году 21 китайский журналист получил отказ в выдаче американской визы.

После начала эпидемии коронавирусной инфекции в Китае некоторые американские СМИ начали поливать КНР грязью, что вызвало всеобщее возмущение. Как известно, у Китая и США - разный политический строй. Конечно, роль СМИ в двух странах тоже разная. Ведущие СМИ КНР стремятся знакомить мир с Китаем и Китай - с миром. На фоне вспышки эпидемии COVID-19 СМИ Китая призывают международное сообщество к сотрудничеству. А многие американские СМИ, наоборот, тратят много времени и сил на то, чтобы "пинать" Китай. Госсекретарь США Майк Помпео открыто поддержал репортаж газеты Wall Street Journal. Представительства китайских СМИ действуют в США уже долгие годы, строго соблюдают законы США и придерживаются норм профессиональной этики. Они укрепляют взаимопонимание народов Китая и США, их деятельность получила признание американского сообщества. Теперь американская сторона вдруг ставит под вопрос деятельность китайских СМИ, вмешивается в их работу. Это явная дискриминация, отражающая сохраняющуюся в Вашингтоне психологию " холодной войны".

Еще в 2017 году в Стратегии национальной безопасности США Китай был обозначен как основная угроза для интересов и могущества США. 8 февраля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео на собрании Национальной ассоциации губернаторов вновь заговорил о "китайской угрозе". Через 10 дней Госдепартамент США включил 5 государственных медиа-компаний КНР в список "иностранных агентов". Очевидно, что Вашингтон вновь атакует, стремясь сдержать развитие КНР.

Подобные меры разрушают нормальные отношения между Пекином и Вашингтоном, вредят собственным интересам Соединенных Штатов.