ВЦИОМ выяснил, что мужчины будут дарить на 8 марта

В топ подарков также вошли парфюмерия, косметика, бижутерия и конфеты, спиртные напитки, деликатесы.

Презентовать билеты на концерт, в театр или ужин намереваются в этом году лишь 7% мужчин. Для сравнения, в 2017 году о таких планах сообщали 15% респондентов. Уменьшилось в этом году и число мужчин, которые собираются подарить своим дамам ювелирные украшения. Об этом заявили только 11% опрошенных (против 18% в 2017 году). Еще 4% мужчин в этом году подарят своим женщинам предметы техники - мобильный телефон, смартфон или другие гаджеты (против 9% в 2017 году).

По данным опроса, все больше мужчин о вариантах подарка к 8 марта спрашивают у женщин. В качестве альтернативного презента представители сильной половины человечества выбирают деньги. При этом с каждым годом сокращается число мужчин, которые самостоятельно принимают решение о подарке (32% в 2011 году против 24% в 2020 году).

В числе желанных подарков женщины называют цветы (47%), путевку (31%), билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (25%), ювелирные украшения (17%), деньги или подарочный сертификат (16%).

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 2 марта. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет.