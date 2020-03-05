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05.03.2020 12:25
Рубрика: Экономика

ВЭБ намерен взыскать зарубежные активы Украины за потерю "дочки"

Текст: Игорь Зубков
Вопреки решению Стокгольмского арбитража, украинский Проминвестбанк продан за 268,7 млн гривен. ВЭБ.РФ, которому банк принадлежал с 2009 года, назвал торги незаконными. В госкорпорации не располагают данными о покупателе банка.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

"Украина завершила незаконную экспроприацию инвестиций российского инвестора, окончательно нарушила двустороннее соглашение о защите капиталовложений, продемонстрировала мировому сообществу нежелание соблюдать нормы международного права, грубо проигнорировала решение независимого трибунала в г. Стокгольме и отчетливо продемонстрировала, почему нельзя инвестировать в страну, где отсутствует независимый суд, уважение и защита прав собственности, - заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов. - Мы приложим все законные усилия к компенсации наших потерь за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Банки усилили работу по предупреждению некорректных продаж полисов

Киев ввел в марте 2017 года санкции против банков с российским капиталом, под них попал и Проминвестбанк. Попытки ВЭБа продать банк не увенчались успехом - никто из потенциальных покупателей не смог получить разрешения Национального банка Украины. В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка и ограничил его деятельность по иску работавших в Крыму компаний, связанных с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, в рамках выполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге о взыскании с компенсации с России.

В мае 2019 года судебный исполнитель Минюста Украины принял решение о продаже арестованных акций банка, однако в августе по иску ВЭБа Стокгольмский арбитраж запретил продажу и обязал Украину возместить ВЭБу понесенные расходы. Тем не менее, в августе и сентябре киевские власти провели два первых аукциона по продаже акций, которые были признаны несостоявшимися. В ноябре 2019 года Верховный суд Украины оставил без удовлетворения апелляционные жалобы ВЭБ.РФ и Проминвестбанка.

"На Украине нет права собственности, только право временного распоряжения активом, которое государство может забрать без решения суда или, как в нашем случае, вопреки решению международного арбитража", - указывает Краснов. Он напомнил, что ВЭБ.РФ был тем самым инвестором, который "подставил плечо экономике Украины в тяжелый кризисный период, предотвратил коллапс банковской системы Украины, стабилизировав своими миллиардными инвестициями финансовый сектор Украины".

По данным на конец сентября 2019 года, чистые активы Проминвестбанка составляли 10,8 млрд рублей.

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