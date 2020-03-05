Ветеринар: Коронавирус не может передаться человеку от кошки или собаки

Кошки и собаки не могут передавать коронавирусную инфекцию COVID-19 человеку. Об этом заявила президент Общества ветеринарной диетологии и клинического питания, врач-гастроэнтеролог Дарья Федотова.

По ее словам, "собаки и кошки болеют своим коронавирусом", который не способен распространяться на человека.

"Кошачий коронавирус не тропен к человеку, не может жить в человеке, а наш не может жить в кошке. Кошачий и собачий коронавирус не может передаваться человеку", - сказала Федотова, ссылаясь на исследования микробиологов.

Ветеринар отметила, что, в свою очередь, "кошка не может заболеть собачьим коронавирусом, а собака не может заболеть кошачьим коронавирусом". "Хотя они похожи по структуре, но микроскопические изменения не дают возможности вирусу жить и распространяться в этом организме. То же самое с коронавирусом человека", - пояснила она.

Федотова выразила мнение, что распространение информации о возможной передачи COVID-19 от домашнего животного человеку - "очередной повод нагнетания истерии, на истерии делаются большие деньги". "Это такой прекрасный повод заработать", - считает ветврач.