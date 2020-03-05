Вильфанд объяснил, почему нынешний март окажется теплее обычного

В столичном регионе, как и в большинстве областей центра страны практически нет снега, поэтому нынешний март будет теплее, чем обычно, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На пресс-конференции он напомнил, что традиционно снег в Москве сходит только в конце марта.

Но в этом году его было очень мало, и он уже практически растаял. И земля не промерзла. Поэтому тепло, которое поступает от Солнца, не будет тратиться на оттаивание земли и уменьшение сугробов.

Синоптик также считает, что не стоит связывать нынешнюю теплую зиму с глобальным изменением климата. "Это еще нужно доказать", - отметил Вильфанд. Более точно можно будет назвать причину зимней аномалии через пару лет.