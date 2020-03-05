Зачем Трамп подал в суд на ведущие американские СМИ

Дональд Трамп, уверенно идущий на перевыборы президента США, подал в суд на газеты The New York Times и The Washington Post, обвинив СМИ в клевете. Поводом для иска стали распространенные изданиями сведения о якобы имевшем место сговоре избирательной кампании Трампа с Россией.

Эта набившая оскомину история с "российским досье" в американской внутриполитической жизни тянется с выборов 2016 года. Но именно на волне нынешней избирательной кампании-2020 воодушевленный провалом попытки его импичмента хозяин Белого дома решил показательно "прижать хвост" недоброжелателям, вступив в прямое юридическое противостояние с "четвертой властью" в США. Впрочем, перспектива выплаты компенсаций, а главное - публикации опровержений, которые еще больше поднимут рейтинги Трампа, категорически не устраивает ответчиков. Руководство изданий намерено отстаивать свою правоту в суде и уже заявило об атаке на гарантирующую американцам свободу слова первую поправку к конституции США.

Суть поданных в городской суд Нью-Йорка и федеральный суд Вашингтона исков на этой неделе пояснили в предвыборном штабе Дональда Трампа. Согласно иску, газета The Washington Post в июне прошлого года распространила "фальшивые и клеветнические" заявления о "приглашении России" помочь в избирательной кампании президента США. Возмущение хозяина Белого дома вызвали схожие по смыслу публикации в The New York Times о сговоре с Россией. За утверждение о том, что Москва оказывала Трампу "услугу за услугу", этому изданию также вчинили иск в конце минувшего месяца.

Показательно, что оба этих авторитетных издания, с первых дней президентства Трампа не скрывавшие своего негативного отношения к нему, предусмотрительно подстраховались перед публикацией бездоказательной "антитрамповской заказухи" и поместили такие статьи в рубрику "Мнение". Формально размещаемые в ней авторские колонки не отражают взглядов всей редакции. Но по факту, выходя на страницах ведущих американских газет, они прочно ассоциируются читателями именно с этими ведущими новостными брендами. Тем более когда авторами откровенного "черного пиара" становятся сами бывшие сотрудники газет, как это и произошло в случае с The New York Times.

Призвав на помощь американскую Фемиду, Дональд Трамп впервые перевел "разборки" с оппозиционной ему прессой из виртуальной реальности своего Twitter в юридическую плоскость. Ранее 44-й президент США в соцсетях открыто обвинял десятки американских СМИ в целенаправленном распространении порочащих его "фейк ньюс" и конфликтовал с отдельными журналистами, однако до судебных разбирательств до сих пор дело не доходило. При этом представляющий интересы президента США адвокат Чарльз Хардер в исковых документах утверждает: издания "сознательно дезинформировали своих читателей" и имели целью навредить текущей кампании по перевыборам Трампа. Хардер далеко не новичок в таких юридических баталиях и хорошо знает, что делает. Так, в 2016 году он смог отсудить у британской газеты The Daily Mail компенсацию, а также обязал таблоид извиниться и опубликовать опровержение порочащей честь супруги президента США информации - Меланию Трамп также "облили грязью", обвинив в работе на специализирующееся на эскорт-услугах модельное агентство. Кроме того, ранее Дональд Трамп выиграл суд у порноактрисы Стефани Клиффорд, доказав, что приписываемая ему СМИ связь с ней - это наглая ложь.

Диффамация или клеветничество в США - явление, досконально изученное американским правом, различающим, кстати, два вида порочащих сведений - устные (slander) и письменные (libel). Однако, по мнению комментаторов, юридической команде Трампа придется очень сильно постараться для того, чтобы выиграть инициированные главой Белого дома судебные дела. Ведь созданные в 1960-1970 годах верховным судом США прецеденты существенно осложняют высокопоставленным американским государственным чиновникам задачу по защите деловой репутации. В таких "общественно значимых" и резонансных делах суды гораздо благосклоннее относятся к аргументам ответчика и его ссылкам на закрепленную в конституции США свободу слова и мнений. Кроме того, как пояснили "РГ" знакомые с англо-американским правом адвокаты, в диффамационном иске американскому госслужащему недостаточно доказать, что о нем напечатали неправду. Он также должен убедить суд, что сообщивший порочащую информацию ответчик осознавал ее ложность. Если в суде выяснится, что у масс-медиа были хоть малейшие основания для подобных заявлений, иск наверняка не будет удовлетворен.

Трамп впервые перевел "разборки" с оппозиционной ему прессой из Twitter в юридическую плоскость

С другой стороны, и победа The New York Times с The Washington Post отнюдь не гарантирована. Как сообщило американское Национальное общественное радио, эти издания вполне могут признать ответственными за искажение сведений и фактов в авторских колонках, в ходе подготовки к публикации которых издатели газет проявили "безответственное пренебрежение" или "злой умысел".

С учетом ранее озвученной инициативы Трампа по ужесточению диффамационного законодательства в Америке это громкое дело станет показательным, особенно на фоне текущей президентской кампании в США. Закончатся ли с возможной победой Трампа в суде ожесточенные информационные атаки американских либеральных СМИ на действующего президента-консерватора? Конечно нет, ведь острая поляризация мэйнстрим медиа в Америке прочно закрепилась в политической жизни страны, а избавиться от нее быстро невозможно. С другой стороны, к "черному пиару" Дональду Трампу не привыкать: "фейк ньюз" сопровождали его с первого рабочего дня в Белом доме и, нет сомнений, продлятся до последнего.