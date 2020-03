Зачем Трамп подал в суд на ведущие американские СМИ

Дональд Трамп, уверенно идущий на перевыборы президента США, подал в суд на газеты The New York Times и The Washington Post, обвинив СМИ в клевете. Поводом для иска стали распространенные изданиями сведения о якобы имевшем место сговоре избирательной кампании Трампа с Россией.

Дональд Трамп демонстрирует первую полосу The Washington Post со статьей о провале процедуры импичмента. Фото: Reuters