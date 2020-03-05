Запасы нефти в США за неделю увеличились на 784 тысячи баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 784 тысячи баррелей, достигнув отметки в 444,119 миллиона баррелей.

Как пишет ТАСС, раньше крупным покупателем американского черного золота был Китай. Он находился на третьем месте в списке стран, приобретающих нефть у Соединенных Штатов. Но в 2018 году ситуация начала меняться. А в прошлом году поставки из США в КНР сократились на 43 процента (до 133 тысяч баррелей в сутки). Причина - торговые войны и высокие цены на топливо.

Но американская экономика от этого не пострадала. Общий экспорт нефти США за год вырос на 45 процентов. Больше всего черного золота было поставлено в соседнюю Канаду, Южную Корею и Нидерланды.

В прошлом году добыча нефти в США увеличилась на 11 процентов, сообщило министерство энергетики страны.