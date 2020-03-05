Журналист и теолог Дарья Сивашенкова выпустила новую книгу про Иуду

"Вот Иуда, предающий Меня. Мотивы и смыслы евангельской драмы", Дарья Сивашенкова, издательство "Никея", 2020

Новое издание "Никеи" появилось в книжных магазинах аккурат к Великому посту, времени, которое для многих - возможность, повод повнимательнее заглянуть в самого себя. И нужно сказать, для такого периода это идеальное чтение.

Книга Дарьи Сивашенковой ставит перед читателем много неожиданных и даже неудобных вопросов.

Есть, правда, одно "но" - пост длится 40 дней, а книга (256 страниц, между прочим) читается буквально за двое суток. Есть и такие, кто расправился с ней за одну ночь. Словом, имейте в виду, что если вы собрались медленно и степенно идти с этой книгой от недели к неделе, у вас это получится только со второго раза (а вдумчиво перечитать точно захочется). Потому что буквально с первой страницы вы попадаете в настоящую детективную историю, где один возникающий за другим вопросы не будут давать отдышаться, пока вы не дойдете наконец до разгадки.

- Эта книга ворвалась к нам как комета. Лично меня она захватила с первой до последней строчки. Мы стали думать, в какую из наших серий ее поместить? И не нашли такой. Потому что это нечто совсем другое, нечто новое. Ради этой книги мы создали отдельную серию, назвали которую "Молодое вино", - рассказала на презентации главный редактор издательства Яна Грецова.

Итак, Иуда Искариот. Герой, в оценках поступка которого все - от святых до абсолютно неверующих - солидарны. Предательство исторического масштаба - не то, на что можно закрыть глаза. И те, кто ни разу не читал Евангелие, об Иуде, в отличие от других апостолов, прекрасно знают: да, ходил с Христом, но был сребролюбив, вот учителя и продал. Картинка настолько устойчивая, что даже верующие воспринимают ее такой до поразительного плоской и понятной.

И вдруг нас огорошивают вопросом: если Иуда был сребролюбив, да еще и подворорывал из денежного ящика, как об этом говорят те же апостолы, почему Христос до последнего не отнимал у него обязанности казначея? Или другое: три года он преданно делил с учителем голод и холод, опасность быть убитым и вдруг просто так решил, что деньги дороже? Почему, какая перемена произошла в его душе? А сколько это, 30 серебренников, кстати? Некоторые припомнят, что это цена раба (что правда), но все же, что он мог на них купить? И если деньги дороже, то почему предатель не наслаждается жизнью, а возвращает их и через несколько часов сводит с ней счеты?

Вопросов слишком много. А с ними приходит понимание, как мы упростили эту трагическую человеческую историю. Не историю даже конкретного Иуды, ведь в нем, в его страхах, обидах, попытках доказать, что он лучше других, мы иногда можем узнать себя. И если мы даже не пытаемся понять, когда именно в искреннем и любящем друге начинают всходить первые ростки к роковому шагу, не упускаем ли мы что-то важное и в себе тоже?

Дарья Сивашенкова, журналист, теолог, называет жанр своей книги "художественное богословие". Она дает объемную картинку времени, быта, человеческих отношений, а в толкованиях опирается на труды церковных авторитетов вроде Иоанна Златоуста и Феофилакта Болгарского. Но самое интересное - это то, как она объясняет нам то, что осталось "за кадром". Автор не утверждает, что было именно так, но факты настолько цепляются один за другой, что этому веришь. И вот уже знакомая реплика Иуды - не просто вопрос, а настоящее хамство.

Интересно, что над темой главного предателя в истории Дарья Сивашенкова думала 25 лет.

- И я уверена, что не я выбрала эту тему, это она меня выбрала. Как ни странно, но именно через Иуду я для себя открыла, что все, написанное в Евангелии, правда, - говорит автор.