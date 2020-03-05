Золотов наградил командиров спецназа по итогам 2019 года

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов наградил командиров СОБР и ОМОН за высокие результаты в служебно-боевой деятельности по итогам 2019 года.

Лучшим командирам подразделений полицейского спецназа директор Росгвардии вручил наградное оружие, ведомственные медали, грамоты и ценные подарки.

Генерал армии Виктор Золотов сказал, что все задачи, поставленные перед подразделениями специального назначения, выполняются без срывов и в полном объеме. Он подчеркнул важность постоянного профессионального роста бойцов спецназа, которому во многом способствуют учебно-методические сборы с командным составом. Эти сборы позволяют изучить передовой опыт спецподразделений и обсудить с коллегами актуальные вопросы служебно-боевой деятельности.

Глава ведомства подчеркнул, что свидетельством высокого профессионализма спецназа является победа на престижных международных соревнованиях "UAE Swat Challenge" в Объединенных Арабских Эмиратах, где команда росгвардейцев завоевала серебро. Виктор Золотов напомнил, что быть сильным среди сильнейших - это очень трудно, но и очень почетно.

Известно, что развитию спецназа уделяется особое внимание. Одним из приоритетов является дальнейшее техническое оснащение. Так, до конца года на вооружение отрядов СОБР и ОМОН поступит почти 850 единиц служебного транспорта различных категорий, а также около трех тысяч единиц современного оружия.