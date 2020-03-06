"Афганские" Т-62 продолжают нести службу в Таджикистане

На вооружении армии Таджикистана замечены "афганские" Т-62М с "бровями" и Т-62МВ с "реактивной броней".

Эти бронированные машины засветились в конце февраля во время праздничных мероприятий, посвященных 27-й годовщине образования Вооруженных сил республики. До недавнего времени считалось, что танков такой модели в сухопутных войсках данного государства уже не осталось. Имеются лишь Т-72 различных модификаций.

Т-62М хорошо себя показали в соседнем Афганистане во время нахождения там в 80-е годы ограниченного контингента Советских войск.

Принятый на вооружение еще в 1961 году, за два десятка лет службы "шестьдесят второй" в начальной своей версии устарел. Прежде всего это касалось защищенности, поэтому на ремонтных заводах на танки стали ставить дополнительное бронирование корпуса в виде коробов со специальным наполнителем. На башнях появились "брови" с аналогичным содержимым.

Прицелы получили лазерные дальномеры и аппаратуру, позволяющую применять управляемые ракеты, выстреливаемые через ствол 115-мм пушки.

Мощность двигателя была повышена до 620 л.с., что позволило сохранить характеристики подвижности на прежнем уровне.

На модификации Т-62МВ, в свою очередь, была смонтирована навесная динамическая защита "Контакт".

В настоящие время оба танка успешно воюют против международного терроризма в Сирии.