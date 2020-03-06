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06.03.2020 12:20
Рубрика: Общество

Медики рассказали о распространенных аминокислотах, провоцирующих инсульт

Текст: Тимур Алимов

Ученые из института Лернера открыли, что вырабатываемое в кишечнике соединение фенилацетилглутамин (Phenylacetylglutamine - PAGln) способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт.

PAGln является побочным продуктом расщепления фенилаланина - аминокислоты, содержащейся во многих продуктах питания, включая растительные и животные источники белка, такие как мясо, бобы и соя.

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Анализ данных более пяти тысяч человек в течение трех лет выявил связь повышенного уровня PAGln в крови с возникновением сердечных заболеваний.

- За последнее десятилетие появилось множество данных о том, что кишечные микробы играют определенную роль в состоянии здоровья, особенно в том, что касается сердечных заболеваний. В ходе нашей работы было установлено, что фенилацетилглутамин повышает реактивность тромбоцитов и потенциал свертывания, что увеличивает вероятность образования тромбов. Тромбы, как хорошо известно, служат основной причиной сердечных приступов и инсультов, - сказал руководитель исследования, доктор медицинских наук Стэнли Хазен.

Ученый отметил, что PAGln дополняет негативное воздействие на организм еще одного соединения - ТМАО (триметиламин N-оксид). Последний вырабатывается при расщеплении в кишечнике холина (витамин В4), который в изобилии содержится в продуктах животного происхождения, например, мясе и яичном желтке. ТМАО, как было установлено около десяти лет назад, также увеличивает активность тромбоцитов.

По словам Хазена, обнаружилось также, что PAGln связан с теми же рецепторами, на которые воздействуют бета-блокаторы - препараты, назначаемые для снижения артериального давления и риска осложнений. Эта связь дает возможность разработать новую терапию для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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