Большинство россиян пока не готовы видеть женщину во главе страны

Большинство россиян пока не готовы видеть женщину на посту президента (68%), председателя правительства (56%), министра обороны, главы МВД или генерального прокурора (83%), следует из совместного опроса ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры (ЦПК).

При этом видеть представительницу прекрасного пола главой государства хотят 21%, из них 43% - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Назначение женщины министром здравоохранения, социального обеспечения или образования приветствуют 69%, по 51% россиян готовы к женщине во главе одной из ведущих партий и на должности руководителя фракции или комитета Госдумы, 31% - на месте председателя правительства, 21% - на посту министра обороны, МВД или генерального прокурора.

Большинство опрошенных считают, что женщина-политик должна быть умной и образованной (36%), честной (29%), сильной и решительной (14%).