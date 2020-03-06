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06.03.2020 18:29
Рубрика: В мире

Британцы начали скупать туалетную бумагу из-за коронавируса

Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)

Британцы готовятся к эпидемической самоизоляции: запасаются продуктами, дезинфицирующими средствами, а главное - туалетной бумагой, в количестве, которого хватило бы на солидный общественный туалет. В целом ряде магазинов полки уже опустели, хотя ритейлеры быстро восстанавливать дефицит.

Фото: Little Big/ youtube.com
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Между тем, отвечая на вопрос общественности, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заверил британцев, что "нет абсолютно никакой необходимости" в том, чтобы делать чрезмерные закупки. "Важно то, что мы работаем с супермаркетами дабы гарантировать, что ушедшие на личный карантин люди смогут получать все необходимые продукты и товары ", - сказал министр.

Однако в реальности все оказалось несколько сложнее. Руководитель одного из крупнейших сетевых супермаркетов страны рассказал бизнес-редакции BBC, что он был удивлен заверением министра по части его работы с супермаркетами. "Мы ничего не слышали напрямую от правительства, - сказал он. - Я не уверен, что правительство может гарантировать поставки продуктов в любой ситуации".

Корреспондент "РГ", которому точно также приходится ходить в магазины за продуктами, должен отметить, что хотя полки пока не выглядят откровенно опустевшими, немалое число товаров уже исчезло. Случается дефицит средств гигиены, той же туалетной бумаги и салфеток - абсолютный бестселлер у покупателей, продуктов долгосрочного хранения и дезинфицирующих средств. К товарам ограниченной продажи относятся сегодня медицинские маски, отпускаемые по пять штук в руки, парацетамол - в ряде магазинов - лишь по две упаковки в руки, а также витамин С , который нужно сегодня заказывать в некоторых аптеках заранее. На возникшем дефиците наживаются отдельные недобросовестные онлайн-магазины, повысившие цены по некоторым позициям в три раза.

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Между тем, главный правительственный советник по вопросам медицины - это официальная должность - профессор Крис Уитти, вылил отрезвляющий холодный душ на паникующее население. Он заявив, что нет нужды запасать продукты питания или медикаменты, поскольку вспышка коронавируса будет "марафоном, но не спринтом". Профессор заявил программе BBC Radio-4, что "было бы резонно предположить", что вакцина против коронавируса Covit-19 появится уже через год или через 18 месяцев. Если это так, то в борьбе с вирусами это могло бы стать рекордом, так как ранее разработка вакцин против иных вирусов занимала годы.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

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