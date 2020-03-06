ЦБ сообщил о рекордном росте взносов по добровольному медстрахованию

Темпы прироста взносов по добровольному медстрахованию (ДМС) в 2019 году установили рекорд за всю историю наблюдений. Об этом говорится в обзоре Банка России. Благодаря такой динамике сегмент ДМС стал новым драйвером страхового рынка. В 2020 году он имеет все шансы сохранить эту позицию, считают в ЦБ.

Объем взносов в этом сегменте увеличился на 19% - до 180,8 млрд рублей. Количество заключенных договоров увеличилось на 38,5% - до 17,1 млн.

Ускорению роста способствовало изменение его структуры - классическое ДМС "от всех рисков" уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг, отмечают авторы обзора.

Спрос на новые продукты предъявляют не только крупные компании, но и малые и средние предприятия, которые раньше редко могли себе позволить приобрести полный пакет услуг по ДМС для сотрудников. Кроме того, страховщики активно выводят на рынок продукты, интересные не только корпоративным клиентам, но и физическим лицам: страхование от критических заболеваний, программы, предполагающие прохождение диспансеризации (чекап здоровья), а также включение по желанию этих дополнительных опций в корпоративные программы, в том числе, за счет софинансирования оплаты части стоимости самими работниками.

В результате доля физических лиц во взносах по ДМС достигла 19,9% (+3,9 п.п. за год), а число заключенных договоров увеличилось на 38,1%, говорится в обзоре.

Дальнейшая работа участников рынка по развитию ДМС может стать долгосрочным источником роста российского страхового рынка, считают в ЦБ. Быстрое развитие технологий, разработка новых страховых программ (в том числе расширение программ, доступных для пожилых людей с хроническими заболеваниями) с защитой от разных видов рисков и увеличение средней продолжительности жизни могут оказать поддержку этому сегменту рынка