Чем привлекает социальный портрет белорусской женщины

Образ белоруской богини, пролетающей над родным городком, который подарил на века своим поклонникам талант Марка Шагала, приобрел в новом столетии, благодаря инструментарию социологов, абсолютно иные, приземленные, но от этого не менее яркие очертания.

Прежде всего, героинь Синеокой наделяют иным духовным и жизненным содержанием, чем это сквозило в полотнах Малевича, Шагала или Нади Леже. Эксперты их признают сегодня образованными, социально активными, уверенными и трудолюбивыми, а главное - удовлетворенными жизнью. Таким рисуется с вершин статистической науки усредненный портрет белорусской женщины в предпраздничном обзоре Белстата, который приводит БЕЛТА.

Кстати, согласно последней переписи населения, проведенной в конце прошлого года, представительниц прекрасного пола в стране почти на четыре процента больше, чем мужчин. При этом, женщины не спешат прятаться за спины мужчин, во всяком случае, утверждают аналитики, они не бездельницы - 84,7 процента из них предпочитают профессиональную независимость. Особенно они доминируют в таких сферах, как здравоохранение и социальные услуги (85,6%), образование (81,2%), финансовая и страховая деятельность - 75 процентов.

Правда, есть отрасли, где по-прежнему героями дня остаются рыцари без страха и упрека. Меньше всего женщин, например, представлено в строительстве (18,6%), транспортной деятельности, складировании, почтовой и курьерской деятельности (35,9%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (39,4%).

Зато и мотивация к образованию выше у прекрасного пола. Среди белорусок, занятых в экономике, 39,2 процента имеют высшее образование, 27,2 процента - среднее специальное, а вот среди мужчин - 27 и 19 процентов, соответственно.

Следует признать, что гармонию красоты белорусские красавицы связывают чаще всего с повседневной тягой к занятию спортом. Выборочное обследование убеждает, что каждая четвертая женщина от 16 лет и старше посвящала свободное время занятиям физкультурой и спортом, а каждая шестая из них находила время для ежедневного увлечения спортивными комплексами.

Но азарт проявляют белорусские девушки не только к физическому развитию. Еще больше времени, как выяснилось, они уделяют интернету, особенно в возрасте до 24 лет. Среди этой категории женщин почти 98 процентов в истекшем году проводили время в виртуальном пространстве ежедневно.

Знания, полученные из электронной сети, даром не пропадают, констатируют социологи. Как и жительницы многих европейских стран, представительницы РБ все чаще предпочитают откладывать замужество на "завтрашний день", утверждая на практике, что возраст любви не помеха. Это, в частности, доказывает и рост числа женщин, вышедших замуж в 60 лет и позже. В 2019 году таких героинь было 1095, правда, годом раньше их число было на 156 меньше.

А всего же в прошлом году в брак вступили 62,7 тысячи женщин, из них 41,7 тысячи создали семьи впервые. А вот мамами стали 86,8 тысячи женщин. Почти сорок процентов рожденных детей - первенцы, на долю вторых рождений приходится 38 процентов, а вот третьих уже в два раза меньше - 16 процентов.

И еще одно любопытное данное приводит агентство. Оказалось, что 90 процентов женщин страны в возрасте от 15 до 49 лет ощущают себя счастливыми и удовлетворены жизнью в среднем на 7 баллов из 10. Они полагают, что имеют все больше возможностей реализовываться не только в семейной жизни, но и как профессионалы, как личности. Будет к месту напомнить, что еще два года назад по индексу гендерного равенства среди 162 стран мира Беларусь занимала 27-е место.