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Рубрика: В мире

Четверо россиян находятся на борту карантинного лайнера у берегов США

Фото: California National Guard via AP Фото: California National Guard via AP
Фото: California National Guard via AP

Четверо граждан России присутствуют на борту круизного лайнера Grand Princess, членов экипажа и пассажиров которого сейчас проверяют на коронавирус перед возвращением в порт Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщили в пресс-службе компании Princess Cruises, являющейся оператором судна.

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Отмечается, что все россияне являются членами экипажа, среди пассажиров граждан РФ нет, пишет ТАСС. При этом в посольстве России в США отметили, что американские власти пока не дали ответ на запрос диппредставительства по поводу присутствия россиян на борту Grand Princess.

Ранее американские СМИ распространили информацию о том, что лайнеру Grand Princess, следовавшему по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско. Такое решение было принято после того, как один из пассажиров, находившийся на борту судна с 11 по 21 февраля, скончался в результате болезни, вызванной новым коронавирусом. В Twitter Princess Cruises сообщается, что перед заходом в порт все присутствующие на борту будут проверены на коронавирус.

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