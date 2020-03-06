Число случаев заражения коронавирусом во Франции достигло 613

На территории Франции число заражений коронавирусом достигло 613, сообщил генеральный директор управления здравоохранения страны Жером Саломон.

"Сейчас мы говорим о 613 случаях заражения, в 39 из них инфицированные находятся в реанимации", - цитирует ТАСС слова чиновника.

При этом летальным исходом завершились уже девять случаев заражения.

На фоне этих цифр власти страны приняли решение о закрытии на 15 дней яслей, детских садыв и школ департаментов Уаза и Верхний Рейн, где выявлено наибольшее число случаев заражения. Пожилым людям рекомендовано поменьше выходить из дома, чтобы не заразиться.