Даниил Егоров познакомил Всемирный банк с работой ФНС

Руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров обсудил перспективы сотрудничества с директором представительства Всемирного банка в России Рено Селигманном. Он также ознакомил делегацию представительства с основными системами ФНС, которые упрощают ведение бизнеса и влияют на соответствующий рейтинг Группы Всемирного банка "Ведение бизнеса".

За последние несколько лет ФНС внедрила линейку передовых проектов в сфере налогового администрирования и контроля, основанных на анализе больших данных, использовании интернета вещей и искусственного интеллекта. Многие проекты реализованы в форме мобильных приложений и на базе цифровых платформ.

Руководитель ФНС продемонстрировал возможности электронного администрирования НДС, позволяющие определять расхождения и проводить проверки в автоматическом режиме.

Также Даниил Егоров ознакомил представителей Всемирного банка с проектом по внедрению онлайн-касс. Система позволяет практически в реальном времени отслеживать продажи в секторе B2C и ежедневно анализировать полученные данные об уровне цен и объемах продаж в разрезе видов товаров. Контролируют правильность выданного чека сами покупатели, сканируя QR-код с помощью специального приложения в телефоне. Кроме того, открытый API позволил разработчикам мобильных приложений создать специальные сервисы, в которых также отсканировав чек, можно получить различные бонусы и кэшбэки.

"Люди больше склонны доверять машинам. Цифровые решения повышают доверие налогоплательщиков к налоговой системе, - констатировал Даниил Егоров. - Современные технологии позволяют снизить административное бремя для налогоплательщиков, а также обеспечивают определенность в сфере налогообложения и высокое качество услуг, предоставляемых ФНС".

Заместитель начальника управления камерального контроля ФНС России Марина Крашенинникова рассказала о преимуществах налогового мониторинга, в рамках которого налоговый контроль ведется дистанционно, без выездных проверок, на основе анализа данных учетных систем налогоплательщиков. К налоговому мониторингу присоединились 95 компаний, которые обеспечивают треть налоговых поступлений в бюджет. Кроме того, правительством РФ утверждена концепция развития налогового мониторинга, которая снижает критерии для входа в программу. Ожидается, что это привлечет до 200 новых участников.

"Цифровые проекты, которые внедряет ФНС России, действительно способствуют снижению административного давления на предпринимателей. Это ведет к улучшению делового климата в стране", - отметил Рено Селигманн.

Он добавил, что Всемирный банк заинтересован в развитии сотрудничества с ФНС России для распространения внедренной службой успешной практики в других странах мира.

Заместитель руководителя ФНС России Дмитрий Вольвач рассказал о совершенствовании работы налоговой службы в соответствии с международными стандартами и ежегодным международным рейтингом Группы Всемирного банка "Ведение бизнеса".

Участники встречи обсудили методологию рейтинга "Ведение бизнеса", актуальную российскую практику налогового администрирования и регистраций компаний в той части, которая охвачена рейтингом.

Регистрация предприятий - это еще одно направление, включенное в рейтинг "Ведение бизнеса", за которое отвечает ФНС.

Дмитрий Вольвач рассказал о практике регистрации компаний в электронной форме, которая не требует нотариального заверения документов. Кроме того, отметил, что при создании компании отсутствует требование изготавливать печать.