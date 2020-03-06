Девушка из Иваново попросила президента стать ее мужем

В городе невест - Иваново - президенту признались в любви, а также сделали предложение "руки и сердца".

Глава государства приехал посмотреть детскую поликлинику, у которой его уже ждали местные жители. "Возьмите меня замуж", - закричала одна девушка. Другая призналась в любви.

Затем на встрече с ивановской общественностью Владимир Путин рассказал об этом: "Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь".

"Мне кажется, камеры работали. Теперь девушка станет известной на всю страну", - улыбнулся он.